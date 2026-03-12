Liebe Friedensinteressierte,

nachfolgend sende ich einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung - auch heute mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen aller Artikel übereinstimme, die folgenden Beiträge aber für wichtig halte.

Axios: Trump und Putin besprechen in einem Telefonat das Ende der Kriege im Iran und in der Ukraine n tv: Angebot der Ukraine abgelehnt - USA sollen vor Iran-Krieg fatale Fehlentscheidung getroffen haben t-online: US-Geheimdienste hatten im Vorfeld Zweifel an Kriegserfolg jpost: „Frohes neues Jahr an die Iraner und die Mossad-Agenten an ihrer Seite“, schreibt Mike Pompeo in einem Social-Media-Beitrag Spiegel: Irankrieg - Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager in Jordanien Welt: Drohende Eskalation zwischen USA und Iran – Bundeswehr reduziert Präsenz im Irak DW: Ramstein Air Base: Militärisches Drehkreuz der USA in Europa Berl.Z.: Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen Freitag: US-Krieg gegen Iran: Das gezielte Töten von Führungspersonal hat noch nie Frieden gebracht WDR: MONITOR vom 05.03.2026 : Angriff auf Iran: Was ist der Plan? FR: Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff: „Ein Angriffskrieg bleibt ein Angriffskrieg“ IPG: Bomben statt Strategie - Israel will einen Regimewechsel, Trump schwankt. Der Angriff auf Iran offenbart Brüche – und verlangt Deutschland eine eigene Linie ab. Medico: Angriff auf den Iran - Welt der Wölfe - Wer aber von Frieden redet, muss auch etwas dafür tun. Campact: Krieg und Krisen trotzen: Energiewende retten! Friedenskooperative: Jetzt unterschreiben: Zeitungsanzeige zum Ostermarsch 2026

https://www.axios.com/2026/03/09/trump-putin-iran-ukraine-war-phone-call

1. Axios: Trump und Putin besprechen in einem Telefonat das Ende der Kriege im Iran und in der Ukraine.

Aktualisiert am 9. März 2026

Barak Ravid

Präsident Trump habe am Montag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin telefoniert und den Krieg mit dem Iranund die Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine diskutiert, sagte der Kreml.

Warum es wichtig ist: Dies war der erste Anruf zwischen Trump und Putin seit Beginn des Krieges mit dem Iran.

2. n tv: Angebot der Ukraine abgelehnt - USA sollen vor Iran-Krieg fatale Fehlentscheidung getroffen haben

https://www.n-tv.de/politik/Iran-Krieg-USA-sollen-fatale-Fehlentscheidung-getroffen-haben-id30455497.html

Angebot der Ukraine abgelehnt USA sollen vor Iran-Krieg fatale Fehlentscheidung getroffen haben 11.03.2026, 09:33 Uhr

US-Präsident Donald Trump behauptet gerne, die Ukraine habe in ihrem Verteidigungskampf keine Karten in der Hand. Dabei wollte Kiew den Vereinigten Staaten im Sommer offenbar mit Technologie zur Abwehr von Drohnen helfen. Washington lehnte ab - und benötigt die Unterstützung nun.

Einem Bericht des US-Mediums Axios zufolge hat die Ukraine den USA vor etwas mehr als einem halben Jahr ihre Technologie zur Eliminierung von Shahed-Drohnen angeboten. In Washington sei das jedoch auf Ablehnung gestoßen. Zwei US-Beamte sprachen von einer der "größten taktischen Fehleinschätzungen" der Regierung. (…)

3. t-online: US-Geheimdienste hatten im Vorfeld Zweifel an Kriegserfolg

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_101157988/iran-krieg-us-geheimdienste-hatten-im-vorfeld-zweifel-an-kriegserfolg.html

Newsblog zum Krieg in Nahost

US-Geheimdienste hatten im Vorfeld Zweifel an Kriegserfolg Von C. Siemer, T. Schibilla, F. Michalski, J. Hartung, J. Seiferth, N. Breuer, C. Cöln, M. Kloft

Aktualisiert am 10.03.2026 - 09:51 Uhr

(…)

US-Geheimdienste hatten Zweifel an Kriegserfolg vor Beginn der Angriffe Eine US-Geheimdienstanalyse kurz vor Beginn des Krieges kam zu dem Schluss, dass der Angriff Israels und der USA auf Iran wahrscheinlich nicht zu einem Regimewechsel in der Islamischen Republik führen würde. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf zwei mit dem Bericht vertraute anonyme Personen.

Demnach kam die Analyse zu dem Schluss, dass keine starke oder geeinte Oppositionskoalition in Iran bereit sei, die Macht zu übernehmen, wenn die iranische Führung getötet werde. Stattdessen sagte die Analyse genau das voraus, was am Sonntag passiert ist: Irans führende Geistliche wählten den Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei zum neuen obersten Führer.

Die Analyse widerspricht der Behauptung der Trump-Regierung, ihre Ziele in Iran relativ schnell – möglicherweise innerhalb weniger Wochen – erreichen zu können.

(…)

siehe auch:

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/3-7-Milliarden-in-100-Stunden-So-teuer-ist-der-Iran-Krieg-id30440895.html

Kosten der Operation "Epic Fury“ 3,7 Milliarden in 100 Stunden: So teuer ist der Iran-Krieg 06.03.2026, 21:03 Uhr

Die ersten vier Tage der Operation "Epic Fury" sind extrem teuer. Nach Berechnungen der US-Denkfabrik CSIS haben die ersten 100 Stunden der Angriffe auf iranische Ziele rund 3,7 Milliarden Dollar verschlungen - vor allem für Munition, Kampfjets und verlorene Flugzeuge.

4. jpost: „Frohes neues Jahr an die Iraner und die Mossad-Agenten an ihrer Seite“, schreibt Mike Pompeo in einem Social-Media-Beitrag

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-882149

„Frohes neues Jahr an die Iraner und die Mossad-Agenten an ihrer Seite“, schreibt Mike Pompeo in einem Social-Media-Beitrag

„Das iranische Regime steckt in Schwierigkeiten“, sagte der ehemalige US-Außenminister unter Verweis auf die anhaltenden Proteste gegen das Regime, die derzeit im ganzen Iran stattfinden.

Von der Redaktion der Jerusalem Post

3. Januar 2026, 04:52 Uhr

Aktualisiert: 3. Januar 2026, 04:56 Uhr

„Ein frohes neues Jahr an alle Iraner auf den Straßen. Und auch an alle Mossad-Agenten, die neben ihnen herlaufen“, schrieb der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo am Freitagabend in einem Beitrag auf X/Twitter.

Pompeos Beitrag erschien inmitten weit verbreiteter und tagelanger Proteste gegen die Islamische Republik, die im ganzen Land ausgebrochen sind.

„Das iranische Regime steckt in Schwierigkeiten“, fügte Pompeo hinzu. „Die Hinzuziehung von Söldnern ist seine letzte Hoffnung.“

„Unruhen in Dutzenden von Städten und die Basij unter Belagerung – Mashed, Teheran, Zahedan. Nächster Halt: Belutschistan“, fuhr er fort.

„47 Jahre dieses Regimes; POTUS 47. Zufall?“, schrieb er auf X. (…)

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

siehe auch - in der angebotenen deutschen Übersetzung:

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-881733 Mossad spornt Iran-Proteste an, sagt Agent mit Demonstranten in Farsi-Botschaft Als die Proteste im gesamten Iran zunahmen, veröffentlichte der Mossad eine ungewöhnliche Farsi-Botschaft, in der die Demonstranten aufgefordert wurden, zu handeln, und sagte, dass sie mit ihnen auf den Straßen liegt, inmitten des steigenden wirtschaftlichen Drucks und der öffentlichen Unruhen. (…)

Von YONAH JEREMY BOB

DEZEMBER 29, 2025 17:40

Aktualisiert: DEZEMBER 29, 2025 20:52 (…)

5. Spiegel: Irankrieg - Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager in Jordanien

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/iran-krieg-raketenangriff-aus-iran-auf-deutsches-feldlager-in-jordanien-a-3043ce24-7a33-4b35-9348-3d467538d76a Irankrieg Raketenangriff aus Iran auf deutsches Feldlager in Jordanien Bei einem Angriff mit ballistischen Raketen wurde nach SPIEGEL-Informationen auch der deutsche Teil des jordanischen Luftwaffenstützpunktes al-Azraq getroffen. Unklar ist, ob die Raketen selbst oder Trümmerteile der Geschosse die Basis trafen.

10.03.2026, 01.41 Uhr

Das deutsche Feldlager im jordanischen al-Azraq ist in der Nacht zum Montag mit ballistischen Raketen aus Iran angegriffen worden. Nach SPIEGEL-Informationen wurde auch der deutsche Teil des jordanischen Luftwaffenstützpunktes, auf dem auch die U.S. Air Force stationiert ist, getroffen. Demnach wurde bei dem Einschlag ein Unterkunftsgebäude des deutschen Kontingents getroffen. (…)

6. Welt: Drohende Eskalation zwischen USA und Iran – Bundeswehr reduziert Präsenz im Irak

https://www.welt.de/politik/ausland/article6983a98d2dfdd2aa24525e1c/drohende-eskalation-zwischen-usa-und-iran-bundeswehr-reduziert-praesenz-im-irak.html

Angespannte Sicherheitslage Drohende Eskalation zwischen USA und Iran – Bundeswehr reduziert Präsenz im Irak Veröffentlicht am 04.02.2026

Die Bundeswehr nutzt im Irak gemeinsame Stützpunkte mit US-Streitkräften. Angesichts der Spannungen zwischen dem Iran und den USA werden die deutschen Kräfte nun deutlich reduziert, heißt es in einem Medienbericht.

Die Bundeswehr bereitet sich auf eine drohende militärische Eskalation zwischen den USA und Iran vor. Nach Informationen des „Spiegel“ hat das Operative Führungskommando entschieden, die deutschen Kräfte im Nordirak deutlich zu reduzieren. (…)

——— 7. DW: Ramstein Air Base: Militärisches Drehkreuz der USA in Europa https://www.dw.com/de/ramstein-air-base-iran-krieg-militaerisches-drehkreuz-der-usa-in-europa-nato-stuetzpunkt/a-76275616

Politik Deutschland

Ramstein Air Base: Militärisches Drehkreuz der USA in Europa Christoph Hasselbach

09.03.20269. März 2026

Der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland spielt für die Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle. Umstritten war er schon immer, wegen des Iran-Kriegs auch jetzt wieder.

Der Stützpunkt Ramstein ist eine Welt für sich. Im Westen Deutschlands, nahe dem Ort Ramstein-Miesenbach, erstreckt sich ein weitläufiges Militärgelände mit Landebahnen, Hangars und zahlreichen Gebäuden.

Die Luftwaffenbasis ist wie eine eigene kleine Stadt mitten im ländlichen Rheinland-Pfalz, streng abgeriegelt von der hügeligen Landschaft darum herum. Und auch wenn die Ramstein Air Base auf deutschem Staatsgebiet liegt, genießt sie doch ähnlich wie eine ausländische Botschaft Immunität: Deutsche Beamte und Politiker dürfen sie nur mit Zustimmung des US-Kommandeurs betreten. (…)

——

siehe auch:

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/us-airbase-ramstein-iran-krieg-li.10023065

Iran-Krieg: Wie gefährdet ist Deutschland wegen der US-Airbase Ramstein? Ohne die Airbase Ramstein wäre der US-Krieg gegen den Iran kaum vorstellbar.

Wird der deutsche Stützpunkt nun zum Ziel für Vergeltung? Was sagt das Völkerrecht?

(…)

8. Berl.Z.: Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/von-der-leyen-iran-widerstand-bruessel-li.10023387

Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen Machtkampf Streit um Iran-Politik: Schwere Vorwürfe gegen Ursula von der Leyen In Brüssel bricht offener Widerstand gegen die EU-Kommissionspräsidentin aus. Die Mitgliedstaaten werfen von der Leyen vor, im Iran-Krieg ihre Kompetenzen massiv zu überschreiten.

Raphael Schmeller

09.03.2026. 10.03.2026, 06:25 Uhr

In Brüssel wächst der Widerstand gegen Ursula von der Leyen. Mehrere EU-Staaten werfen der Kommissionspräsidentin vor – besonders seit Beginn des Iran-Kriegs –, in der Außenpolitik über ihr Mandat hinauszugehen. Scharfe Kritik kommt aus dem Europäischen Parlament, aus diplomatischen Kreisen und inzwischen auch aus den Hauptstädten der Mitgliedstaaten.

Wie Politico am Montag unter Berufung auf Gespräche mit neun Diplomaten, EU-Beamten und Abgeordneten berichtete, werden der deutschen EU-Chefin Kompetenzüberschreitungen vorgeworfen. Sie wagt sich demnach in Bereiche vor, die nach den EU-Verträgen vor allem Sache der Mitgliedstaaten sind. Die Rede ist von einem „diplomatic overreach“, einer diplomatischen Überdehnung ihres Amtes. ——

9. Freitag: US-Krieg gegen Iran: Das gezielte Töten von Führungspersonal hat noch nie Frieden gebracht https://www.freitag.de/autoren/sabine-kebir/iran-usa-das-gezielte-toeten-von-fuehrungspersonal-hat-nahost-kriege-nie-beendet/6c9d8ffe-b310-48a3-8d7c-931f94796b09

US-Krieg gegen Iran: Das gezielte Töten von Führungspersonal hat noch nie Frieden gebracht Der Enthauptungsstrategie Israels liegt die Intention zugrunde, charismatische Führungsfiguren eines Gegners zu treffen, damit der an Kampf- und Entscheidungskraft verliert. Auf den ersten Blick erscheint das logisch, auf den zweiten nicht.

Von Sabine Kebir

04.03.2026

Der 86-jährige Großayatollah Ali Chamenei, der seit 1989 Nachfolger des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini war, wurde am 28. Februar auf eine Art getötet, wie sie Israel seit Langem als „Enthauptungsstrategie“ praktiziert.

Beihilfe hatte die CIA geleistet. Ihr war das Bewegungsprofil des Geistlichen zu verdanken, der seit Monaten beobachtet wurde. US-Diensten und dem Mossad gelingt es immer wieder, den iranischen Sicherheitsapparat zu infiltrieren.

siehe auch: https://www.freitag.de/autoren/lutz-herden/kanzler-bei-trump-merz-hat-sich-als-kompagnon-des-krieges-in-szene-gesetzt/40deae18-22bc-4285-ad5d-7237acebaf12

Mein Herz erschrickt: Merz, Trump und selbst die Linke billigen gezieltes Töten im Iran? Während andere EU-Staaten die Angriffe auf den Iran als völkerrechtswidrig bezeichnen,

gibt Friedrich Merz im Weißen Haus den makellosen Verbündeten.

Das war schon bei den Militärschlägen im Juni so – nur hat sich jetzt die Lage verändert

Von Lutz Herden

04.03.2026

(…)

10. WDR: MONITOR vom 05.03.2026 : Angriff auf Iran: Was ist der Plan?

https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/angriff-auf-iran-was-ist-der-plan-100.html

MONITOR vom 05.03.2026 : Angriff auf Iran: Was ist der Plan?

Der Angriff der USA und Israels auf Iran wird mit zwei großen Zielen verbunden: mehr Sicherheit im Nahen Osten und der Sturz des Mullah-Regimes in Teheran. Was aber ist der Plan zum Erreichen dieser Ziele außer wochenlanger Luftangriffe? Fachleute haben Zweifel, ob es einen solchen Plan überhaupt gibt und erinnern an die erzwungenen Umstürze im Irak, in Afghanistan und in Libyen, die zu noch mehr Terror und Chaos geführt haben.

Von Herbert Kordes, Lisa Seemann

George W. Bush (17.3.2003), damaliger US-Präsident (Übersetzung MONITOR): "Wir werden den Terrorapparat zerschlagen und Ihnen helfen, einen neuen, wohlhabenden und freien Irak aufzubauen."

Doch auf den Sturz des Diktators Saddam Hussein folgte Chaos. „Mission accomplished“ – Mission erfüllt – ohne einen Plan für eine Friedensordnung. Die US-Truppen hinterließen ein Land, in dem sich der Terror des IS breitmachen konnte. (…)

siehe auch:

https://www.sueddeutsche.de/meinung/iran-krieg-usa-trump-kommentar-li.3450188?reduced=true

Meinung Iran Dieser Krieg wird den gewünschten Erfolg kaum haben Kommentar von Bernd Dörries

10. März 2026, 13:28 Uhr

Ach, wie schön wäre es, ließe sich das Regime in Teheran einfach wegbomben, und danach wäre alles gut. So aber wird es nicht kommen, wie die Geschichte der Interventionen in Nahost lehrt. (…)

11. FR: Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff: „Ein Angriffskrieg bleibt ein Angriffskrieg“

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/ein-angriffskrieg-bleibt-ein-angriffskrieg-trotz-tyrannei-94195978.html

Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff: „Ein Angriffskrieg bleibt ein Angriffskrieg“

03.03.2026, 16:16 Uhr

Von: Michael Hesse

Die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff über die Erosion der internationalen Ordnung, den völkerrechtswidrigen Krieg der USA und Israels gegen den Iran und Illusionen über einen Regimewechsel.

Die Frankfurter Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff zählt in Deutschland zu den gefragtesten Expertinnen auf dem Gebiet der Friedens- und Konfliktforschung.

Frau Deitelhoff, Israel und die USA sprechen im Kern von einem Präventivschlag. Donald Trump, der Amerika einst durch einen „großen Teich“ von den Kriegen der Welt getrennt sah, sagt nun, Iran könne Raketen bauen, die auch die USA erreichen. Was ist davon zu halten?

Es ist wenig überzeugend. Die Argumentation ist zwar verständlich – man versucht erkennbar, sich innerhalb des Völkerrechts zu bewegen. Aber das trägt nicht. Das Völkerrecht schließt Präventivschläge aus. Was allenfalls zulässig wäre, ist die Abwehr eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs – das nennen wir einen Präemptivschlag. Und genau das liegt hier nicht vor. (…)

11. IPG: Bomben statt Strategie - Israel will einen Regimewechsel, Trump schwankt. Der Angriff auf Iran offenbart Brüche – und verlangt Deutschland eine eigene Linie ab.

https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/bomben-statt-strategie-8912/?utm_campaign=de_40_20260305&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Außen- und Sicherheitspolitik 05.03.2026 |

David Ramin Jalilvand Bomben statt Strategie Israel will einen Regimewechsel, Trump schwankt.

Der Angriff auf Iran offenbart Brüche – und verlangt Deutschland eine eigene Linie ab.

Seit dem Wochenende greifen Israel und die USA gemeinsam Iran an. Im Zentrum der bisherigen Bemühungen stehen dabei drei taktische Ziele: erstens „Enthauptungsschläge“ gegen die Staatsführung; zweitens die Gewinnung der Lufthoheit; und drittens die Schwächung des militärischen, sicherheitspolitischen und repressiven Apparats des Regimes. Bereits in den ersten Tagen des Konflikts führten die amerikanisch-israelischen Angriffe jedoch auch zu zahlreichen zivilen Opfern. (…)

—— 13. Medico: Angriff auf den Iran - Welt der Wölfe - Wer aber von Frieden redet, muss auch etwas dafür tun.

https://www.medico.de/welt-der-woelfe-20421

Angriff auf den Iran Welt der Wölfe 04.03.2026

Wer aber von Frieden redet, muss auch etwas dafür tun.

Die Verbrechen des iranischen Regimes, zuletzt mindestens 30.000 Ermordete bei den Protesten Anfang Januar, sind unauslöschlich. Jede:r in der Diaspora weiß darum, kennt Einzelheiten der Verbrechen und betroffene Familien. Ihre Hoffnung, dass sich nach so viel Leid endlich etwas ändert, kann man nicht mit geostrategischen Überlegungen wegwischen.

Ob sich die Erwartungen an eine friedliche, demokratische Zukunft des Landes auf Grundlage des Krieges erfüllen? Eher unwahrscheinlich. Das böse Erwachen wird kommen. Aber sind das Argumente, ein auf Endlosigkeit gebuchtes Regime nicht um jeden Preis loswerden zu wollen? Man kann die Verbrechen der israelischen Regierung nicht gegen die Verbrechen des iranischen Regimes aufrechnen. Das ist das eine.

Das andere ist ein deutscher Bundeskanzler, der nach Beginn der israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf den Iran sagte, jetzt sei nicht der Moment für völkerrechtliche Belehrungen. Kritisiert werden von Deutschland, Großbritannien und Frankreich dagegen die iranischen Gegenangriffe. Der Begriff „Doppelstandard“ beschreibt nur noch unzureichend die selektive Aussetzung des Völkerrechts. Internationale Normen gelten nicht für „Partner und Verbündete“ (Merz), dieser Maßstab ist den Feinden vorbehalten.

Aber man kann nicht an das Völkerrecht appelieren, wenn es um Grönland, Taiwan und die Ukraine geht und es beiseite schieben, wenn es um Iran, Venezuela und andere Regime geht – entweder das Völkerrecht gilt für alle, oder für keinen. Ob es gefällt oder nicht.

Neu ist im Gegensatz zu früheren Militärinterventionen die Dreistigkeit, mit der das Völkerrecht gebrochen wird und wie unverhohlen eigene Interessen durchgesetzt werden. Setzten die USA im Krieg gegen den Irak 2003 noch auf eine sogenannte Koalition der Willigen, die die fehlende Legitimation durch den UN-Sicherheitsrat aufwiegen sollte, handeln Israel und die USA heute allein. Weil sie es können. Es gilt das imperiale Recht des Stärkeren.

Nach dem Genozid in Gaza, dem Ende des Assad-Regimes und der massiven Schwächung der Hisbollah im Libanon, scheint der Moment für die USA und Israel gekommen zu sein, den Mittleren Osten vollständig nach ihren Interessen umzugestalten: Vermeintliche Sicherheit für die einen auf Kosten des Lebens der anderen. Dirk Moses prägte den Begriff der „dauerhaften Sicherheit“, das Streben eines Staates nach Immunität gegenüber Bedrohungen, auch zukünftiger. Dieses Streben lässt keinen Kompromiss zu, sondern ist mit der Vernichtung, Vertreibung oder Kontrolle derer verbunden, die als Gefahr für die Sicherheit des Staates angesehen werden.

Noch kurz vor den Angriffen auf den Iran war von einem möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm zu lesen, während die USA und Israel im Hintergrund die Angriffe auf das Land bereits geplant hatten. Welche Bedeutung hat Diplomatie in Zukunft noch, wenn sie keinerlei Verbindlichkeit mehr hat?

Dass es keine nennenswerte internationale Institution mehr gibt, die dem Recht des Stärkeren noch Einhalt gebieten könnte, hat Deutschland mit zu verschulden. Auch wenn Friedrich Merz seine Haltung als pragmatische Reaktion auf eine immer unübersichtlichere Welt verkauft, könnte die Bundesrepublik eine andere Rolle spielen, als sich der Macht unterzuordnen: Waren nicht die Institutionalisierung des internationalen Rechts, die Etablierung des zwischenstaatlichen Gewaltverbots und die juristische Verfolgung von Kriegsverbrechen und -verbrechern Lehren aus dem von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg?

Die Wolfswelt gestaltet sich ohne Völkerrecht, ein permanenter Kriegszustand zur Garantie vermeintlicher Sicherheit, zur Durchsetzung eigener Interessen und zur Sicherung von Ressourcen. Doch das Recht des Stärkeren ist keine Option für eine Welt, die genug Krisen zu bewältigen hat, die nur gemeinsam gelöst werden können.

Wer aber von Frieden redet, muss auch etwas dafür tun. Will Europa an Frieden und Völkerrecht festhalten, braucht es einen anderen Blick auf die eigene Gewalt und Komplizenschaft, eine eigene Idee in der neuen Weltordnung. Sich der Abwärtsspirale unterzuordnen, aufzurüsten, auszugrenzen, abzuschotten, das verstärkt sie nur, spielt den Rechten in die Hände und führt uns alle in den Abgrund.

14. Campact: Krieg und Krisen trotzen: Energiewende retten!

https://aktion.campact.de/klima/energiewende-gegen-energiekrise/teilnehmen?utm_medium=email&utm_source=campact_mailing&utm_campaign=20260305-as-hv-iran-energiewende-an-aktive&utm_content=variation-a&utm_term=unterzeichne-jetzt-fur-eine-unabhangige-energieversorgung

Krieg und Krisen trotzen: Energiewende retten!

Der Krieg in Iran lässt die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen. Erneut zeigt sich: Unsere Energieversorgung hängt viel zu stark von despotischen Regimen ab. Doch statt uns unabhängiger zu machen, würgt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Energiewende ab. Die Bundesregierung muss umsteuern und die Erneuerbaren ausbauen – so schnell wie möglich. Unterzeichne jetzt unseren Appell.

siehe auch:

https://weact.campact.de/petitions/demokratische-zivilgesellschaftliche-gruppen-in-israel-und-palastina-schutzen

An: Bundesaußenminister Dr. Johann Wadephul Demokratische zivilgesellschaftliche Gruppen in Israel und Palästina schützen (…)

15. Friedenskooperative: Jetzt unterschreiben: Zeitungsanzeige zum Ostermarsch 2026

https://www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2026/zeitungsanzeige Jetzt unterschreiben: Zeitungsanzeige zum Ostermarsch 2026 Unterzeichne jetzt den Aufruf

Mit freundlichen Grüßen

Clemens Ronnefeldt Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des internationalen Versöhnungsbundes