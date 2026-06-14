Barfuß für den Frieden

Israelische und palästinensische Mütter gingen im Frühjahr 2026 gemeinsam barfuß durch Rom. Mit ihrer Aktion „Mothers' Call“ setzen sie ein Zeichen für Frieden, Dialog und die stärkere Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen. Die Frauen verbindet die Sorge um ihre Kinder und der Wunsch nach einer Zukunft ohne Gewalt.

Hinter der Initiative stehen zwei unabhängige Frauenbewegungen: die israelische Bewegung Women Wage Peace, die nach dem Gaza-Krieg 2014 entstand, und die palästinensische Bewegung Women of the Sun, die 2021 gegründet wurde. Gemeinsam formulierten sie den „Mothers' Call“, einen Aufruf zu Verhandlungen, Gewaltfreiheit und einer politischen Lösung des Konflikts.

Die Aktion in Rom erinnert daran, dass Friedensarbeit nicht nur in Konferenzräumen stattfindet. Sie beginnt dort, wo Menschen den Mut finden, einander zuzuhören und gemeinsam Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.

Hinter dem gemeinsamen Aufruf stehen auch konkrete politische Forderungen. Die Initiatorinnen beziehen sich ausdrücklich auf die UN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“. Die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen fordert seit dem Jahr 2000 die stärkere Beteiligung von Frauen an der Verhütung und Lösung von Konflikten sowie an Friedensverhandlungen und Wiederaufbauprozessen.

Weiterführende Einordnung

Wer sich vertiefend mit den Hintergründen des Nahostkonflikts sowie weiteren internationalen Krisen beschäftigen möchte, dem empfehlen wir die regelmäßigen Analysen unseres Friedensreferenten Clemens Ronnefeldt. Seine Nachrichten bieten fundierte Informationen und friedenspolitische Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen.

Wenn Sie die Nachrichten von Clemens Ronnefeldt erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Internationalen Versöhnungsbundes.

Weiterführende Informationen

Mothers' Call: https://mothers-call.org

Women Wage Peace: https://www.womenwagepeace.org.il/en/

Women of the Sun: https://www.womenofthesun.org

Deutschsprachige Einführung: https://www.evangelischefrauen.de/nachrichten/mothers-call-von-women-wage-peace-und-women-of-the-sun/

Bild Webseite Mothers`call