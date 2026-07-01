Zum Weltflüchtlingstag haben 275 Organisationen das Memorandum „Es geht auch anders! Gemeinsam für Schutz und Zusammenhalt“ veröffentlicht. Darin beschreiben sie eine Vision für einen Flüchtlingsschutz, der auf Menschenwürde, Solidarität und gemeinsamer Verantwortung basiert.

Unterstützt wird das Memorandum auch von der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), deren Mitglied der Internationale Versöhnungsbund ist. Anlass ist das 75-jährige Bestehen der Genfer Flüchtlingskonvention, die die Rechte von Menschen schützt, die vor Verfolgung fliehen müssen.

Die beteiligten Organisationen werben für sichere Zugänge zu Schutz, faire Verfahren, gesellschaftliche Teilhabe und einen respektvollen Umgang mit Menschen auf der Flucht. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Schutzsuchende nicht als Problem betrachtet werden sollten, sondern als Menschen, deren Würde und Rechte geachtet werden müssen.

Das Memorandum verbindet konkrete Vorschläge mit einer klaren Botschaft: Zusammenhalt wächst dort, wo Solidarität gelebt wird und Menschen Schutz finden können.