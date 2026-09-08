Internationale Kriege und Krisen – Hintergründe und zivile Perspektiven

Die neu gegründete „Hadler Initiative Frieden jetzt!“ lädt am 16. September zu einem Vortrag mit Clemens Ronnefeldt nach Otterndorf ein. Der Friedensreferent des Versöhnungsbundes spricht über die Ursachen internationaler Gewalt, wirtschaftliche Interessen im Konkurrenzkampf der Großmächte und die Möglichkeiten einer deeskalierenden deutschen und europäischen Politik.

Am 17. September schließt sich ein Workshop an, in dem zivile Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten vertieft werden. Unterstützt werden die Veranstaltungen von der Stiftung die Schwelle.

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