Kontroverse um die "nukleare Teilhabe" im Angesicht des Krieges

Die Friedensbewegung fordert seit langem eine Welt ohne Atomwaffen und in diesem Kontext auch die Abkehr von der nuklearen Teilhabe. In unserem Abendforum wollen wir den verfassungs-, völker- und bündnisrechtlichen Rahmen der “nuklearen Teilhabe” und die offenen rechtlichen Fragen ebenso in den Blick nehmen wie die aktuelle friedens- und sicherheitspolitische Diskussion um Atomwaffen und die verschiedenen Formen des zivilgesellschaftlichen Protestes.

Durch die Zusammenarbeit zwischen Akademie, pax christi und der Militärseelsorge möchten wir verschiedene Perspektiven und Sichtweisen miteinander ins Gespräch bringen.

Wir laden Soldatinnen und Soldaten, Engagierte in der Friedensarbeit und alle Interessierten sehr herzlich in Münster ins Franz-Hinze Haus ein!

Kooperation mit:

pax christi Münster; Katholisches Militärdekanat Köln

Referierende:

Dr. Brigitte Hornstein, Internationale ÄrztInnen zur Verhütung eines Atomkrieges (IPPNW), Münster

Marion Küpker, Friedensreferentin im Versöhnungsbund, Hamburg

Wolfgang Richter, Oberst a.D., Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Prof. em. Dr. Heinz-Günther Stobbe, Deutsche Kommission Justitia et Pax, Münster



Beginn: Mo, 15.08.2022 um 18:30 Uhr

Ende: Mo, 15.08.2022 bis 20:30 Uhr

Weitere Informationen: https://www.franz-hitze-haus.de