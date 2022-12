Bericht vom IFOR-Council 2022 in Juba

Bericht vom Council von Deborah Nauerth

From Conflict to Beloved Communties

IFOR Council 03.-21.11.22 in Juba (im Südsudan)

Friedensarbeit braucht weltweite Zusammenarbeit und wir sind Teil davon! Diesen November trafen sich Friedensaktive aus diversen Ländern in Juba, der Hauptstadt des Südsudan – endlich im globalen Süden! – um die weltweite Friedensarbeit gemeinsam voranzubringen.

Ab dem 3.11. fanden mehrere Friedenstreffen verschiedener regionaler und internationaler Friedensorganisationen statt bevor zwischen dem 14. und 21. November das vierjährliche Treffen des International Fellowship of Reconciliation (IFOR, der Dachverband des Versöhnungsbund) begann. Das Treffen fand hybrid statt – für all die die nicht nach Juba reisen konnten wurden alle Treffen auch per Zoom übertragen um eine aktive Teilnahme zu ermöglichen.

Nichtsdestotrotz machten sich Teilnehmer*innen von allen Kontinenten auf um sich in Juba auszutauschen, strukturelle und thematische Beschlüsse zu bestimmen und voneinander zu lernen. Aus Deutschland war eine 4-köpfige Delegation dabei, die ein paar Tage vorher auch an der Konferenz „Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons learned from South Sudan and around the world" teilnahm. Die Eröffnung und Vorträge von afrikanischen Friedensforscher*innen können auch jetzt noch online angeschaut werden auf dem IFOR YouTube Kanal.

Wichtige Ergebnisse des Councils waren die Verstärkung der Unterstützung verschiedener regionale Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent, das Ziel von mehr regionaler Zusammenarbeit weltweit, eine bessere Koordination der verschiedenen UN Repräsentationen, höhere Transparenz durch jährliche Berichte des Vorstands (ICOM) und einem informellen (Online-) Treffen dazu und das Erarbeiten von einer neuen Personalstruktur für IFOR.

Auf dem Council wurden auch verschiedene Arbeitsgruppen gegründet die offen stehen für alle die sich auf internationaler Ebene engagieren möchten. Bei Interesse meldet Euch gerne in der Geschäftsstelle!

Auf der Agenda stand auch die Wahl des neuen Internationalen Vorstandes (ICOM). Als Präsident wird Zoughbi Alzoughbi, Gründer und Direktor von Wi’am in Palästina, IFOR die nächsten 4 Jahre leiten. Aus Deutschland ist Christiane Lohse in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden, wo sie als Schatzmeisterin von IFOR die nächsten Jahre wirken wird. Alle weiteren Mitglieder können auf der IFOR Webseite nachgelesen werden. Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg, Geduld und Kraft und sind gespannt welche neuen Impulse daraus entstehen. Als Regionalkoordinator für Europa wurden Lucia Hämmerle (Österreich) und John Cooper (England/Schottland) benannt.

Der hybride IFOR-Council 2022 im Konferenzraum in Juba

Neben der Strategieplanung stand auch die Auseinandersetzung mit den Folgen und Auswirkungen von Kolonialismus auf dem Programm. Am letzten Tag wurde in einer symbolischen Handlung ein IFOR Statement zu diesem Thema verabschiedet. Den Text findet ihr hier.

Die Woche im Südsudan war geprägt von vielen Sitzungen, langen Diskussionen und unzähligen Momenten des Lernens. Dabei hat sich insbesondere der persönliche Austausch mit anderen Teilnehmenden als besonders wertvoll erwiesen.

Wir haben daher ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Erdteilen gebeten, uns ihre Geschichte, ihre Arbeit und ihr Land näher zu bringen. In den nächsten Ausgaben des Rundbriefes werden wir Euch daher hoffentlich jedes Mal eine engagierte Person aus anderen IFOR Zweigen vorstellen können, aus ihrer ganz eigenen Perspektive, und auch vielleicht selbst noch mehr berichten können.

Das IFOR Statement zu Kolonialismus und Afrika kann hier nachgelesen werden: https://versoehnungsbund.de/2022-ifor-statement-colonialism-and-africa

Weitere Berichte (vom VB aus Österreich) gibt es hier: https://www.facebook.com/336869781814706/posts/516261397208876

Infos zum IFOR-Council gibt es auch auf der IFOR-Website (auf Englisch): https://www.ifor.org/new-index-1

Bilder finden sich auch hier https://drive.google.com/drive/folders/18FmFTU4fkC4C3WA5Gw9TsnXIagRxqZKA