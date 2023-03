Im Awareness-Team für das Wohlergehen aller sorgen!

Ein ganz besonderer Job ist der des Awareness-Teams, das bei dieser Jahrestagung erstmals explizit eingeführt wird. Das Awareness-Team trägt dazu bei, dass wir auf der Tagung gemeinsam einen Raum kreieren, in dem sich unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Erfahrungen wohlfühlen können.

Auch wenn wir in einer Gesellschaft sozialisiert werden, in der Diskriminierung und viele Formen von Gewalt alltäglich sind, wollen wir sie abbauen. Auf der Tagung beudetet das: Gewaltfreiheit leben lernen heißt achtsam miteinander sein. Teil davon ist das Awareness-Team, das Betroffene in schwierigen Situationen unterstützt.

Wenn du dir vorstellen kannst, hier mitzuwirken: melde dich!

Alle Infos zur Jahrestagung unter: https://versoehnungsbund.de/jt23