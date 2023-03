Am Samstagvormittag (20.5.) wird sich die Tagung auf den Duderstädter Marktplatz verlegen. Dort werden die "Facetten der Friedensarbeit" in einem Markt der Möglichkeiten aufgefächert.

Wenn ihr euch beteiligen und die Initiative, das Projekt oder die Kampagne, an der ihr mitwirkt, vorstellen möchtet, meldet euch bitte frühzeitig per Email an die Geschäftsstelle.

Alle Infos zur Jahrestagung unter: https://versoehnungsbund.de/jt23