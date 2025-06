Artikel zum Hintergrund des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und dem Iran (Update)

Unser Friedensreferent Clemens Ronnefeldt forscht schon lange zum Konflikt zwischen dem Iran und Israel und dem Westen insgesamt.

Hier sind 6 Empfehlungen für Artikel zum besseren Verständnis auch dafür, wo Chancen einer Deeskalation verpasst wurden - und wo noch immer Ansätze liegen könnten, zukünftig die gesamte Region vor weiterer Zerstörung zu bewahren.

Am 4.4.2006 stellte diese Studie fertig: Iran-Konflikt- Akteure, Interessen und Wege aus der Eskalation: https://versoehnungsbund.de/sites/default/files/2020-06/cr_agdf_iranstudie.pdf Am 1.9.2010 schrieb er diese Studie: Nahost: Friedensverhandlungen und Kriegsgefahr - Plädoyer für eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten: https://versoehnungsbund.de/sites/default/files/2020-06/cr_friedensverhandlungen.pdf vom 31.3.2010: Die israelischen Atomwaffen und ihre Bedeutung für die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten: https://versoehnungsbund.de/sites/default/files/2020-06/cr_atomwaffen.pdf vom 21.11.2015: Zur Geschichte zwischen westlicher Politik und muslimischer Welt https://versoehnungsbund.de/sites/default/files/2020-06/cr-geschichte-westen-islamische%20welt.pdf

——

Zur Lektüre empfiehlt er auch: Sicherheitsfaktor Atombombe: Eine Analyse der Krise um das iranische Nuklearprogramm, von Andreas Bock, April 2012: https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09027.pdf

Und den nachfolgenden Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von Prof.in Dr.in Katajun Amirpur, Professorin für Islamwissenschaft (https://iskiw.phil-fak.uni-koeln.de/index.php?id=39359):

https://www.sueddeutsche.de/kultur/umstrittenes-zitat-von-ahmadinedschad-der-iranische-schluesselsatz-1.287333

Umstrittenes Zitat von Ahmadinedschad, Der iranische Schlüsselsatz 11. Mai 2010, 3:02 Uhr

Kein Satz wird so häufig mit dem amtierenden Präsidenten Irans, Mahmud Ahmadinedschad, assoziiert wie dieser: Israel muss von der Landkarte radiert werden. Das Problem ist nur - er hat diesen Satz nie gesagt.

von Katajun Amirpur

Bekanntlich sind Verschwörungstheorien beliebt im Orient und unter Orientalen. Doch dass zurzeit die Gefahr einer Atommacht Iran, die zudem noch Vernichtungsphantasien gegenüber Israel hegen soll, künstlich heraufbeschworen wird, um einen Militärschlag gegen Iran zu rechtfertigen, ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen.

Tatsache ist: Die Vernichtungsphantasien, die Iran unterstellt werden, gehen auf einen einzigen Satz zurück: "Israel must be wiped off the map."

Kein Satz wird so häufig mit dem amtierenden Präsidenten Irans, Mahmud Ahmadinedschad, assoziiert wie dieser: Israel muss von der Landkarte radiert werden. Das Problem ist nur - er hat diesen Satz nie gesagt. (…)

——

Aktuelle Artikel zum heutigen israelischen Angriff auf Iran finden sich hier:

https://www.betterworld.info/conflict-regions/iran/israeli-strikes-iran