Kinderbetreuung gesucht!

Ausschreibung für Kinderbetreuung

Der deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes sucht

bis zu 4 Kinderbetreuer*innen

für seine Jahrestagung, die zum Thema „Der Gewalt widerstehen! - Für eine gerechte Gesellschaft und ihre soziale Verteidigung" vom 18.-21.5.2023 in Duderstadt (bei Göttingen) stattfindet.

Wir erwarten ca. 200-240 Teilnehmende, davon ca. 20-40 Kinder.

Wer wir sind:

Der internationale Versöhnungsbund ist ein Friedensverband, der Gewaltfreiheit ins Zentrum setzt. Seit mehr als 100 Jahren vereinigt er Menschen, die sich für Gewaltfreiheit in allen Lebensbereichen einsetzen, der Kraft der Gewaltfreiheit vertrauen und sich für Frieden, Gerechtigkeit und einen gewaltfreien Umgang mit der Erde einsetzen. Der Versöhnungsbund arbeitet vor allem durch seine Mitglieder an der Basis – in über 60 Ländern der Welt.

Die Jahrestagung ist eine zentrale Veranstaltung des Verbandes. Mehr Informationen finden sich auf unserer Homepage: https://versoehnungsbund.de/jt23 und https://versoehnungsbund.de/aktiv/jahrestagung

Wir suchen Menschen, die...

• Freude an der Arbeit mit Kindern haben

• kompetent im Umgang mit Kindern in unterschiedlichem Alter sind (ca. 2-13 Jahre)

• kreativ sind und Interesse an eigenständiger pädagogischer Arbeit haben

• Kinder ernst nehmen und ihre Teilhabe und Mitbestimmung unterstützen

• Lust haben, Kinderbetreuung auch im Sinne von Kinderprogramm zu denken, so dass die Kinder auch am Tagungsthema teilhaben

• Angebote für unterschiedliche Altersgruppen (3-6 und 7-13 Jahre) machen

• verlässlich und organisiert sind und gut mit anderen zusammenarbeiten können

Wir bieten…

• Möglichkeit, eigene Ideen, Fähigkeiten, Kenntnisse und Kreativität einzubringen

• ein spannendes Tagungsprogramm, das bereits einzelne Elemente für Kinder und Jugendliche bereithält, an die angeknüpft werden kann

• freie Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung während der Tagung

• ein Honorar von 300€ pro Person

• die Möglichkeit, die Mitwirkung als Praxistage/Praktikum anerkennen zu lassen

• eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Organisation, die mit ihrer Arbeit eine Beitrag zu einer gewaltfreieren, friedvolleren und vielfältigeren Gesellschaft leistet

Bewerbung:

Bitte schreiben Sie zeitnah eine formlose Email an die Geschäftsstelle des Versöhnungsbundes, z.H. Friederike Gezork: leorevlife@versoehnungsbund.de

Wir möchten insbesondere Menschen zur Bewerbung motivieren, die Diskriminierung erfahren und denen in dieser Gesellschaft in unterschiedlicher Weise Barrieren in den Weg gelegt sind. Scheuen Sie nicht davor zurück, uns zu kontaktieren! Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Ausschreibung befindet sich als PDF im Anhang und kann gerne weitergeleitet werden.