Gewalt zerstört, was sie schützen möchte - Interview von Clemens Ronnefeldt in Publik-Forum

Liebe Friedensinteressierte,

in der aktuellen Ausgabe von Publik-Forum, 21.10.2022, ist auf den Seiten 16 und 17 das nachfolgende Interview mit mir zum Ukraine-Krieg erschienen:

https://www.publik-forum.de/Politik-Gesellschaft/gewalt-zerstoert-was-sie-schuetzen-moechte

Friedensbewegung

»Gewalt zerstört, was sie schützen möchte«

von Barbara Tambour, Matthias Drobinski vom 20.10.2022

Clemens Ronnefeldt setzt sich beim Versöhnungsbund seit 30 Jahren für den Frieden ein. Was gibt ihm Hoffnung? Ein Gespräch über eine gealterte Bewegung und Pazifismus in unübersichtlichen Zeiten.

Publik-Forum: Herr Ronnefeldt, kam Ihre pazifistische Einstellung ins Wanken, als Russland die Ukraine angriff?

Clemens Ronnefeldt: Nein. Dazu beschäftige ich mich schon zu lange mit den Logiken von Krieg und Frieden. Ich halte es für einen Trugschluss, dass mehr Aufrüstung zu mehr Sicherheit führt.

Dauerhaften Frieden kann es nicht ohne Kompromisse geben, ohne die Interessen aller Seiten in einen Ausgleich zu bringen. Das haben Russland und die Nato im Vorfeld dieses Krieges versäumt. Die Nato-Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands und vor allem das grundsätzliche Ja zur Aufnahme der Ukraine in die Nato 2008 waren Fehler (…).