Neues zum Ukraine-Krieg

1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/16-44-Luftalarm-in-der-Region-Kiew-und-anderen-Gebieten--article23143824.html

02.05.2023 Ukraine-Krieg im Liveticker

18:34 Selenskyjs Berlin-Besuch soll nun in der Schwebe sein

Nachdem es Berichte über einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für Mitte Mai gab und eine spätere überraschende Bestätigung der Berliner Polizei folgte, soll der Besuch nun infrage stehen.

13:56 Moskau: Zwei ukrainische Drohnen mit Ziel Kreml abgeschossen

Russland hat nach eigenen Angaben zwei ukrainische Drohnen mit dem Ziel Kreml in Moskau abgeschossen. Der Kreml warf der ukrainischen Führung daraufhin am Mittwoch einen Anschlagsversuch gegen Staatschef Wladimir Putin vor.

12:09 Kaim zu Gegenoffensive-Vorboten: "Auffällig, wie sich ominöse Ereignisse häufen“

Feuer auf der Krim, entgleiste Züge in Russland: Diese "ominösen Ereignisse" sind nach Auffassung von Politikwissenschaftler Markus Kaim Vorboten der nahen ukrainischen Offensive. Er erklärt, warum er mit Erfolgen im Donbass, nicht aber auf der Krim rechnet.

siehe auch:

https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-05/ukraine-krieg-kreml-drohnenangriff-wladimir-putin?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2Fhttps://www.zeit.de/politik/ausland/2023-05/ukraine-krieg-kreml-drohnenangriff-wladimir-putin?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Ukraine-Krieg: Russland meldet abgewehrten Drohnenangriff auf den Kreml Videos sollen den Abschuss einer Drohne über dem russischen Präsidentensitz zeigen. Wladimir Putins Büro spricht von einem versuchten Anschlag und droht Vergeltung an.

Aktualisiert am 3. Mai 2023, 16:23 Uhr

2. Der Spiegel: Gesetzentwurf zur Munitionsbeschaffung: Notfalls mit Zwang https://www.spiegel.de/politik/gesetzentwurf-zur-munitionsbeschaffung-notfalls-mit-zwang-a-4c73eb8d-8aa8-4cac-a01b-22e7fadb25f7

Gesetzentwurf zur Munitionsbeschaffung Notfalls mit Zwang

Die EU-Kommission will den Munitionsnachschub für die Ukraine sicherstellen und plant ein brisantes Gesetz: Unternehmen sollen zur Abgabe von Munition an EU-Staaten verpflichtet werden können.

Von Markus Becker, Brüssel

02.05.2023, 21.20 Uhr

Dem Vorschlag zufolge soll der Mechanismus greifen, wenn es zu »Engpässen bei kritischen Verteidigungsgütern, die die Sicherheit der EU beeinträchtigen können« kommt.

Die Kommission soll Unternehmen dann dazu verpflichten können, Bestellungen aus EU-Ländern vorrangig zu bedienen – und Lieferungen an Nicht-EU-Länder zu verschieben oder zu streichen. (…)

3. Die Welt: Deutschland weist laut Moskau „massenhaft“ russische Diplomaten aus

https://www.welt.de/politik/ausland/article244949230/Raetselhafter-Flug-nach-Berlin-Deutschland-weist-laut-Moskau-massenhaft-russische-Diplomaten-aus.html?dicbo=v2-3axAN3T&cid=kooperation.article.outbrain.desktop.AR_11.welt

Ausland

Sonderflug nach Berlin Deutschland weist laut Moskau „massenhaft“ russische Diplomaten aus Stand: 22.04.2023

Russland und Deutschland weisen offenbar erneut gegenseitig Diplomaten aus. Moskau kündigte am Samstag die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten an. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach seinerseits zwar nicht von der Ausweisung russischer Diplomaten.

Aus dem AA hieß es aber, dass die Bundesregierung und die russische Seite „in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt“ gestanden hätten. (…)

----- 4. FR: Kant und die Waffenlieferungen an die Ukraine – Vertrauen in die Denkungsart des Feindes

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/kant-und-die-waffenlieferungen-an-die-ukraine-vertrauen-in-die-denkungsart-des-feindes-92211260.html Kant und die Waffenlieferungen an die Ukraine – Vertrauen in die Denkungsart des Feindes Erstellt: 14.04.2023, 16:01 Uhr

Von: Markus Tiedemann

Würde der Philosoph Immanuel Kant Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmen? Ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Ein Aggressor darf nicht triumphieren. Auch Kant befürwortet ein Verteidigungsrecht von Personen und Staaten. Zudem ist es legitim, wenn die Völkergemeinschaft Aggressoren sanktioniert und Überfallenen militärisch zu Hilfe eilt. Das Recht muss verteidigt werden. Auch Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.

(...) Markus Tiedemann ist Professor für Philosophie an der TU Dresden.

5. FriEnt: Das Ende des Westens - Die eurozentrische Welt geht ihrem Ende entgegen

https://www.frient.de/artikel/das-ende-des-westens

Das Ende des Westens Die eurozentrische Welt geht ihrem Ende entgegen

27. April 2023

Giorgio Romano Schutte ist Associate Professor für Internationale Beziehungen und Wirtschaft an der Universidade Federal do ABC (UFABC) in Brasilien.

Die Behauptung, die NATO-Staaten und ihre Verbündeten seien „die Stimme der internationalen Staatengemeinschaft, die eine regelbasierte Ordnung respektiert“, ist schlicht und einfach unzutreffend. Für Deutschland bedeutet der Krieg in der Ukraine eine „Zeitenwende“ – für den Globalen Süden nicht.

Wir müssen nicht bis zu den Gräueltaten der Kolonialzeit zurückgehen, um zu verstehen, dass man die moralische Überheblichkeit, mit der der Globale Süden kritisiert wird, weil er sich eine eigene Meinung erlaubt, durchaus mit Skepsis betrachten darf. (…)

6. jpg-Journal: „Man muss die Gespräche über die Zeit nach dem Krieg jetzt beginnen“ https://www.ipg-journal.de/interviews/artikel/man-muss-die-gespraeche-ueber-die-zeit-nach-dem-krieg-jetzt-beginnen-6672/?utm_campaign=de_40_20230503&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Interviews

02.05.2023

„Man muss die Gespräche über die Zeit nach dem Krieg jetzt beginnen“

Samuel Charap über US-Interessen in der Ukraine, die Kosten eines langen Krieges und die Aussicht auf einen Verhandlungsfrieden.

Samuel Charap ist führender Politikwissenschaftler bei der gemeinnützigen und überparteilichen RAND Corporation. Zuvor war er u.a. als Fellow des Council on Foreign Relations im amerikanischen Außenministerium tätig.

Das Interview führte Nikolaos Gavalakis.

In Ihrer Studie Avoiding a Long War haben Sie und Ihre Koautorin Miranda Priebe sich kürzlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie der Krieg in der Ukraine sich langfristig weiterentwickeln könnte. Zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?

Wir haben intensiv darüber nachgedacht, wie der Konflikt sich in der Zukunft gestalten könnte und welches dabei die entscheidenden Punkte sind – insbesondere aus US-amerikanischer Perspektive. Wir kommen zu dem Schluss, dass es für die Vereinigten Staaten vorrangig ist, einen langen Krieg zu vermeiden, und dass man dies durch Verhandlungen erreichen kann. (…)

7. ZOiS: Ukrainische Aktivist*innen in Deutschland: trotz alltäglicher Herausforderungen positiv gestimmt https://www.zois-berlin.de/publikationen/zois-spotlight/ukrainische-aktivistinnen-in-deutschland-trotz-alltaeglicher-herausforderungen-positiv-gestimmt

Ukrainische Aktivist*innen in Deutschland: trotz alltäglicher Herausforderungen positiv gestimmt

Von Kostiantyn Fedorenko

19.04.2023

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat zu einem Anstieg des sozialen Aktivismus unter Ukrainer*innen im In- und Ausland geführt. Dabei spielt eine nicht unwesentliche Rolle, wie ukrainische Aktivist*innen im Ausland leben: Wie fühlen sie sich in ihrem neuen Land?

Mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert? Und warum sind sie überhaupt ausgewandert? Interviews mit ukrainischen Aktivist*innen, die in Deutschland leben, geben Einblicke in diese Fragen.

Von den insgesamt acht Befragten sind drei aufgrund des Kriegs aus der Ukraine geflüchtet, die anderen fünf kamen bereits früher aus beruflichen Gründen oder zur Ausbildung nach Deutschland.

Die Interviewten beteiligten sich an verschiedenen Formen des Aktivismus: Sie unterstützten Geflüchtete aus der Ukraine, besuchten Demonstrationen, organisierten Veranstaltungen, versuchten Bewusstsein für den Krieg zu schaffen, schickten Spenden und betrieben Fundraising. (…)

8. BSV: Edgar Morin: Von Krieg zu Krieg https://soziale-verteidigung.de/edgar-morin-krieg-krieg

Edgar Morin: Von Krieg zu Krieg Untertitel: Von 1940 bis zur Invasion der Ukraine.

Herausgegeben von Werner Wintersteiner und Wilfried Graf

Edgar Morin (2023): Von Krieg zu Krieg. Von 1940 bis zur Invasion der Ukraine. Herausgegeben von Werner Wintersteiner und Wilfried Graf, Aus dem Französischen von Werner Wintersteiner, Wien: Turia und Kant, 120 S., ISBN 978-3-98514-075-6

Edgar Morin ist ein französischer Philosoph und Soziologe, der im französisch- und angelsächsischen Raum deutlich bekannter ist als bei uns. Im Alter von 101 Jahren hat er die Schrift „Von Krieg zu Krieg“ verfasst. Gemeint ist die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, in dem er Mitglied der Résistance war, bis zum Ukrainekrieg.

Die beiden österreichischen Friedensforscher Werner Wintersteiner und Wilfried Graf haben das Büchlein übersetzt und mit einem ausführlichen Vorwort versehen.

Jeder Krieg, so weiß Morin aus eigener Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, bringt „Verbrechen mit sich, … Manichäismus, einseitige Propaganda, Kriegshysterie, Spionage, Lügen, die Herstellung immer tödlicherer Waffen, Irrtümer und Illusionen, Unerwartetes und Überraschendes.“ (S. 72).

Morin sieht drei Dimensionen dieses Kriegs, dessen Vorgeschichte er mit einigen Details, die hier ausgelassen werden sollen, beschreibt:

„… die Fortsetzung des internen Krieges zwischen der ukrainischen Regierung und den separatistischen Provinzen, den russisch-ukrainischen Krieg und einen internationalisierten antirussischen politisch-wirtschaftlichen Krieg des Westens, der von den USA angeführt wird.“ (S. 99)

Morin warnt eindringlich vor den möglichen Entwicklungen, die der Krieg in der Ukraine noch nehmen könnte. Die Schrift endet mit den Sätzen: „Je mehr der Krieg sich verschärft, desto schwieriger wird der Frieden, aber desto dringender ist er nötig. Vermeiden wir einen Weltkrieg. Er wäre schlimmer als der letzte.“ (S. 112) ----

9. Connection e.V.: Auf welcher Seite auch immer … Menschen töten will ich nicht https://de.connection-ev.org/

Auf welcher Seite auch immer … Menschen töten will ich nicht Vierseitige Beilage in der Wochenzeitung „der Freitag“ und in der „graswurzelrevolution“ (27.04.2023) Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird nun seit über einem Jahr geführt. Hunderttausende haben sich auf allen Seiten den Rekrutierungen entzogen, haben sich dem Kriegsdienst verweigert oder sind desertiert: In Russland, in Belarus und auch in der Ukraine. Mit dieser Beilage berichten wir über die aktuelle Situation und stellen das Europäische Netzwerk #ObjectWarCampaign vor.

https://de.connection-ev.org/pdfs/BeilageFreitag.pdf Papierausgabe kostenlos bestellen über

www.Connection-eV.org/shop.