Stellenausschreibung: Leitung der Gechäftsstelle

Stellena usschreibung

Der deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt (optimalerweise im Juni 2023) eine

Leitung der Geschäftsstelle

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden.

(Vergütung bei entsprechender Ausbildung nach TV L 9b bzw. TV L S 11b)

Wer wir sind:

Der internationale Versöhnungsbund ist ein Friedensverband, der Gewaltfreiheit ins Zentrum setzt. Seit mehr als 100 Jahren vereinigt er Menschen, die sich für Gewaltfreiheit in allen Lebensbereichen einsetzen, der Kraft der Gewaltfreiheit vertrauen und sich für Frieden, Gerechtigkeit und einen gewaltfreien Umgang mit der Erde einsetzen. Der Versöhnungsbund arbeitet vor allem durch seine Mitglieder an der Basis – in über 60 Ländern der Welt.

Im deutschen Zweig werden die Mitglieder durch hauptamtliche Friedensreferent*innen und die Geschäftsstelle in Minden/Westfalen unterstützt. Finanziert wird der Versöhnungsbund vor allem aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Seine vielfältigen Programme und Projekte werden darüber hinaus durch verschiedene Fördermittel unterstützt.

Sie bringen mit:

Interesse an den Themen Gewaltfreiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung des Lebens/der Schöpfung sowie Klimagerechtigkeit

Fähigkeit zur strukturierten Arbeit im Rahmen der Organisation und Verwaltung des Verbandes auch bei mehreren parallel laufenden Prozessen

Freude an der Beratung und Unterstützung von Mitgliedern und Freunden des Verbandes bei der Planung und Durchführung von Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen

Bereitschaft zur Organisation von Tagungen und Seminaren mit bis zu 250 Teilnehmer:innen

Erfahrung im Bereich Finanzverwaltung (Erstellung von Jahresrechnungen und Haushaltsplänen)

Wünschenswert wären:

Erfahrung mit Gremienarbeit

Interesse und Erfahrungen im Bereich Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit

Gute Sprachkenntnisse, um unsere internationalen Kontakte zu pflegen und auszubauen

Wir bieten…

eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Organisation, die mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu einer gewaltfreieren, friedvolleren und vielfältigeren Gesellschaft leistet

vielfältige Aufgaben

die Möglichkeit, eigene Teilprojekte zu gestalten und eigene Ideen, Fähigkeiten, Kenntnisse und Kreativität einzubringen

einen eigenen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle in Minden (rollstuhlgeeignet), zugleich Möglichkeit zum Arbeiten im Home Office

Arbeitsumfang 30 Std. pro Woche, flexible Arbeitszeiten

eine angenehme und persönliche Arbeitsatmosphäre in einem netten kleinen Team

Unterstützung und Beratung durch den Vorstand

Bewerbung:

Wir möchten insbesondere Menschen zur Bewerbung motivieren, die Diskriminierung erfahren und denen in dieser Gesellschaft in unterschiedlicher Weise Barrieren in den Weg gelegt sind. Scheuen Sie nicht davor zurück, uns zu kontaktieren!

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung: Als Vorsitzende Annette Nauerth (nauerth.bielefeld@freenet.de, 0521-171861) und in der Geschäftsführung D. Pastoors (0571-8292432, gf@versoehnungsbund.de).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (aussagekräftiges Motivationsschreiben und Lebenslauf zusammen als eine PDF-Datei unter 5MB) bis zum 23.05.2023 an den geschäftsführenden Vorstand des Versöhnungsbundes, namentlich Annette Nauerth: bewerbung@versoehnungsbund.de