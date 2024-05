500 Jahre Täuferbewegung - Lesezeit im September in Augsburg

Die frühe Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts hat den Frieden als christliche Berufung und Auftrag in ganz neuer und ganz neu radikaler Weise für sich entdeckt und zu leben versucht. Im Versöhnungsbund gab es immer schon eine große Sympathie für diese Menschen, in gewisser Weise Vorläufer der Gründungsväter und mütter des Versöhnungsbundes. Während der Dekade "Gewalt überwinden" haben wir im VB versucht, diese christlich pazifistischen Stimmen neu ins theologische Gespräch zu bringen und an ihr Zeugnis auch lokal zu erinnern (vgl. https://friedenstheologie.de/taeuferische-friedensbibliothek/)

In der CA 16 Kampagne des VB (https://versoehnungsbund.de/aktiv/kampagne-abschaffung-von-ca-16)

geht es nicht zuletzt auch um Solidarität mit diesen Menschen. Mit ihnen zusammen sind alle christlichen Pazifisten bis heute aufgrund des 16. Artikels der "Confessio Augustana" verdammt !

Nun wird in diesem Jahr in Augsburg angesichts von "500 Jahren Täuferbewegung" eine "Lesezeit" stattfinden vom 8.-14.9. In einer kleinen Gruppe sollen Texte aus dem 16. Jahrhundert auf ihre Relevanz für heute befragt und authentische Orte täuferischen Lebens erkundet werden.

