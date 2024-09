Aus dem Gefängnis zu Koblenz

Wir bekamen einen Brief, kurz nach dem letzten Rundbrief: „Geehrte Redaktion, die Catholic Worker Susan van der Hijden und Susan Crane sind zu 115 bzw. 229 Tagessätze verurteilt worden, weil sie wiederholt den Fliegerhorst Büchel (Deutschland) betreten haben, um nicht wegzuschauen und sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. (…) Um den 31. Mai herum werden wir einen Pilgerweg für die Freiheit von der weltumspannenden atomaren Gefahr vom Fliegerhorst Büchel zum 100 km entfernten Frauengefängnis Rohrbach gehen. Am Anfang des Pilgerwegs tritt eine Susan ihre Haft an, am Ende die andere. (…) Wir arbeiten derzeit auch an einer Webpage https://noelhuis.nl/acties/kernwapensweg/ mit näheren Informationen, mit freundlichem Gruß, Frits ter Kuile, Amsterdam Catholic Worker. Nun, den Pilgerweg konnten wir nicht mitgehen, aber die Homepage haben wir uns mal angesehen. Da fanden wir folgenden schönen Brief:

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüße aus dem offenen Vollzug in Koblenz!

Seit dem 30. Juli haben wir die Rohrbacher Gefängniswüste, in der die meisten Frauen 21 Stunden und mehr am Tag allein oder zu zweit eingesperrt sind, gegen die relative Freiheit des so genannten offenen Vollzugs getauscht. Hat der Teufel diese Aktivistinnen in ihrer Wüste verführt, werden Sie sich fragen? Es stimmt, wir haben uns nicht um einen Umzug beworben, sondern er wurde uns von einer Person mit Macht im Gefängnis Rohrbach angeboten.

Und alle Macht geht vom Teufel aus, sagt die Bibel. (Lk 4:6)

Es war keine leichte Entscheidung, dieses Angebot anzunehmen, und es könnte ein Fehler gewesen sein, den wir in Zukunft korrigieren müssen. Allerdings scheint dieses Angebot auch ein Versuch der deutschen Justiz zu sein, ihren Fehler, uns für schuldig zu befinden, zu korrigieren. Was wären wir für Friedensstifter, wenn wir diese Geste ablehnen würden, auch wenn sie sich nicht bewusst ist, dass sie gemacht wurde?

Wir nehmen das Angebot der deutschen Justiz dankbar an, uns für einige Monate Kost und Logis zu gewähren und uns gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, mit den Menschen zu arbeiten, die am meisten darunter leiden, dass das Geld in Kriegsvorbereitungen statt in Bildung, Gesundheitsversorgung oder sozialen Wohnungsbau fließt. Und regelmäßige Mahnwachen und Gespräche über nukleare Abrüstung zu führen. Wer sind wir, dass wir diesen Versuch der Erlösung ablehnen? Vielleicht ist dies ein erster Schritt, um den Wert des Kriegswiderstands und positiverer Gerichtsurteile anzuerkennen?

Bald ist der 79. Jahrestag des Atombombenangriffs auf Hiroshima und Nagasaki. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroima und Nagasaki. Wir wollen diese Daten, den 6. bis 9. August, nutzen, um unsere Friedensarbeit in Koblenz zu beginnen, entweder hinter Gittern oder auf der Straße. Wir hoffen, dass viele von Ihnen sich entweder allein oder mit einer lokalen Gruppe (von denen es viele gibt!) anschließen werden. Falten Sie Kraniche, hängen Sie ein Transparent auf, nehmen Sie an einer Mahnwache teil, aber vor allem sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, bringen Sie Ihre Ängste vor Krieg und Ihre Sehnsucht nach Frieden zum Ausdruck und bauen Sie eine Gemeinschaft auf!

Auch wir werden den August nutzen, um über die Schrecken des Krieges zu sprechen, über die Krebserkrankungen und Geburtsfehler, die immer noch durch abgereichertes Uran im Irak verursacht werden (1), über die krebserregende Verschmutzung des Mississippi in den USA durch Tritium (2), über den enormen Anstieg der CO2-Emissionen durch die Aufrüstung der NATO (3), über den Hunger im Sudan, über die Rückkehr der Kinderlähmung im Gazastreifen aufgrund der Zerstörung der Gesundheitsversorgung und der sanitären Einrichtungen (4), über die 10.000 Amputierten in der Ukraine (5).

Lassen Sie uns gemeinsam für eine Welt mit mehr Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit arbeiten!

Adresse:

Susan Crane und Susan van der Hijden JVA Koblenz – Offener Vollzug Simmerner Str. 14 a 56075 Koblenz

Sie freuen sich weiterhin sehr über Post in das Gefängnis!

Über Susan Crane findet sich hier auch eine schöne Nachricht: https://worldbeyondwar.org/david-hartsough-lifetime-individual-war-abolisher-award-of-2024-goes-to-susan-crane/