„In den Fußstapfen von George Fox“

Eine deutschsprachige Pilgerreise zu den Anfängen der Quäker im 17. Jahrhundert von Montag, 16. September bis Freitag, 20. September 2024. Ausgangspunkt ist Swarthmoor Hall, Ulverston, UK.

Swarthmoor Hall liegt am Rand der Kleinstadt Ulverston im Nordwesten Englands. Im 17. Jahrhundert war es das Haus der Familie Fell. Heutzutage dient Swarthmoor Hall als Ausgangspunkt für Besuche bei den historischen Stätten, wo im Jahr 1652 George Fox anfing, mit anderen zusammen die Quäker-Bewegung aufzubauen. Eine Besuchsreise in diese historische Gegend kann als spirituelle Reise, als Pilgerweg, erlebt werden, wodurch wir die Kraft des Lichts bzw. die Heilige Geistkraft in unserem eigenen Leben entdecken können.

Während mehrerer Ausflüge von Swarthmoor Hall aus besuchen wir Orte wie Pendle Hill, Brigflatts, Firbank Fell und Marsh Grange (wo Margaret Fell, „die Mutter des Quäkertums“, aufgewachsen ist), und auch Orte, die für Quäker heute bedeutungsvoll sind, wie das Quaker Tapestry Museum in Kendal und das Andachtshaus in Clitheroe.

Abends gibt es Gelegenheit, sich mit anderen „Pilgern“ auszutauschen, beispielsweise über Geschichte, Glauben und Wirken der Quäker oder über unseren eigenen Glaubenswegen.

Reiseleitung: Gordon Matthews, seit 2022 Friedensarbeiter bei pax christi im Erzbistum Paderborn und ehemaliger Friend in Residence in Swarthmoor Hall.

Kosten für Unterkunft (4 Nächte mit Bad, Frühstück) und Fahrten im Kleinbus: ca. 770 Euro. Abendessen sind in Kursgebühr nicht inbegriffen.

Info und Anmeldung: Gordon Matthews, Friedensarbeiter, pax christi-Diözesanverband Paderborn,

Mittelstraße 4, 34474 Diemelstadt; Tel. 0177 8987981; E-Mail: paderborn@paxchristi.de

Anmeldung bis 31. Juli