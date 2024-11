Liebe Friedensinteressierte,

in turbulenten Zeiten sende ich auch heute einige Informationen zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien - sowie zur US-Wahl:

1. n tv: Ukraine Ticker: Putin gratulierte Trump "durch Bekannte"

2. Politico: Scholz, Lindner und ein Essen im Kanzleramt - DIE NATO-UKRAINE-FRAGE

3. Der Freitag: John Mearsheimer: It's about NATO, stupid! Der Ukraine-Krieg und wie er enden könnte

4. Der Spiegel: »Die gesamte Bevölkerung in Nordgaza ist akut vom Tod bedroht«

5. The Guardian: Wir erleben die letzte Phase des Völkermords in Gaza

6. Times of Israel: Smotrich drängt auf Aufrüstung des Westjordanlandes und der Siedlungen im Gazastreifen und Vertreibung der Palästinenser

7. Der Spiegel: Geschasster Verteidigungsminister Gallant prangert »moralische Dunkelheit« an

8. Le Monde Diplomatique: Netanjahus fataler Triumph

9. Blätter: Israels Eskalation und das Versagen der Verbündeten

10. FAZ: Vorschlag zur Bundestagsresolution gegen Antisemitismus

11. IPG: Am Ziel vorbei

12. IPG: Schwätzchen mit Trump 13. BerlZ: Nach Wahlsieg Trumps: Chinas Xi warnt vor Konfrontation

13. BerlZ: Nach Wahlsieg Trumps: Chinas Xi warnt vor Konfrontation

-------

1. n tv: Ukraine Ticker: Putin gratulierte Trump "durch Bekannte"

https://www.n-tv.de/politik/14-37-NATO-Generalsekretaer-Rutte-stimmt-Trumps-Kritik-zu--article23143824.html

09:32 Bericht: Putin gratulierte Trump "durch Bekannte"

Einem Bericht zufolge hat der russische Präsident Wladimir Putin dem designierten US-Präsidenten Donald Trump "durch Bekannte" statt durch einen offiziellen Telefonanruf gratuliert. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Verstka. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitry Peskow erklärt, er wisse nichts von Plänen Putins, Trump zu gratulieren, da die USA weiterhin ein "feindliches Land" seien, die "in einen Krieg gegen Russland verwickelt" seien.

----

08:55 Bericht: Trump-Team erwägt entmilitarisierte Zone in der Ukraine

Das Team um den designierten US-Präsidenten Donald Trump erwägt einem Bericht zufolge, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine um mindestens 20 Jahre zu verschieben und beide Kriegsparteien dazu zu bewegen, die derzeitige Frontlinie einzufrieren.

Die Idee sei, die Mitgliedschaft Kiews in dem Sicherheitsbündnis im Austausch für fortgesetzte Waffenlieferungen zur Verteidigung gegen Russland auszusetzen, schreibt das Wall Street Journal unter Berufung auf drei Trump nahestehende Quellen.

(...)

——

00:25 Selenskyj hatte "ausgezeichnetes Telefonat" mit Trump

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat mit Donald Trump nach dessen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl nach eigenen Angaben ein "ausgezeichnetes Telefonat" geführt. Die beiden seien sich darin einig, einen "engen Dialog" zu führen und die Zusammenarbeit voranzutreiben, schreibt Selenskyj auf X.

"Die starke und unerschütterliche Führung der USA ist unerlässlich für die Welt und einen gerechten Frieden", so Selenskyj. Selenskyj gehörte zu den Ersten, die Trump in der Wahlnacht gratulierten.

——

2. Politico: Scholz, Lindner und ein Essen im Kanzleramt - DIE NATO-UKRAINE-FRAGE

https://www.politico.eu/newsletter/berlin-playbook/scholz-lindner-und-ein-essen-im-kanzleramt/

Scholz, Lindner und ein Essen im Kanzleramt - DIE NATO-UKRAINE-FRAGE By Gordon Repinski

November 4, 2024 6:59 am CET

(...)

DIE NATO-UKRAINE-FRAGE: Sie schwebt über dem Treffen von Scholz mit dem neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der heute inmitten des Regierungs-Chaos zu Besuch kommt. Denn während Selenskyj auf eine Einladung in das Militärbündnis drängt und von Offenheit anderer Länder spricht, bremst das Kanzleramt.

Lieber ein neutraler Finnland-Status? Dieser Gegenvorschlag einer „blockfreien" Ukraine nach dem Vorbild Finnlands im Kalten Krieg – das weder der NATO noch dem Warschauer Pakt angehörte – ist in Berlin zuletzt häufiger zu hören gewesen. Nur so könne man Putin zu Friedensverhandlungen bewegen. Es ist die alte Merkel-Logik.

Dazu passt die Idee einer „Kontaktgruppe": Damit soll Deutschland andere Staaten wie China, Indien und Brasilien zusammenbringen, um eine Friedenslösung zu erarbeiten. Die Ukraine ist nervös, dass über ihren Kopf hinweg verhandelt werden könnte.

Die Finnland-Idee hat ohnehin einen Haken: Helsinki hat gerade seine jahrzehntelange Neutralität verlassen und ist der NATO beigetreten, weil Putins Russland so unberechenbar und gefährlich ist. (...)

——

3. Der Freitag: John Mearsheimer: It's about NATO, stupid! Der Ukraine-Krieg und wie er enden könnte

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/john-mearsheimer-its-about-nato-stupid-wie-kann-der-ukraine-krieg-enden/4565909e-123f-490d-b19d-c58a6c2ead4f

John Mearsheimer: It's about NATO, stupid! Der Ukraine-Krieg und wie er enden könnte Er ist nicht nur ein prominenter Politologe, sondern auch früherer Offizier der US Air Force: John Mearsheimer erklärt, welche politischen und militärischen Fehleinschätzungen dem Ukraine-Krieg vorausgingen – und was jetzt zu wünschen wäre

Von John J. Mearsheimer

31.10.2024

Als Forscher im Feld der internationalen Beziehungen habe ich lange vor einem Szenario wie dem Krieg in der Ukraine gewarnt. Ich habe immer argumentiert, dass es Folge einer falschen westlichen Politik wäre, wenn es so käme. Nun hält dieser furchtbare Krieg schon zweieinhalb Jahre an.

Es hat sich gezeigt, dass die russischen Truppen nicht zu schlagen sind, ohne eine direkte Kriegsbeteiligung der NATO zu riskieren. Allmählich werden Stimmen lauter, die eine diplomatische Lösung finden wollen. Dem steht eine verbreitete Sorge entgegen:

Einer konventionellen Meinung zufolge würde Russland das als Einladung verstehen, eine Eroberung der ganzen Ukraine später anzustreben – oder sogar noch weiter nach Westen vorzurücken. Meiner Ansicht nach gibt es für diese Ängste aber keine guten Gründe. Das möchte ich in zehn Punkten darlegen. (...)

John J. Mearsheimer lehrt seit 1982 Internationale Beziehungen an der Universität von Chicago. Zuvor absolvierte er die Militärakademie West Point und diente fünf Jahre als Offizier in der US Air Force. Bekannt ist er nicht nur für sein schulemachendes Hauptwerk The Tragedy of Great Power Politics, sondern auch für politische Interventionen.

——

4. Der Spiegel: »Die gesamte Bevölkerung in Nordgaza ist akut vom Tod bedroht« https://www.spiegel.de/ausland/israel-gaza-krieg-die-gesamte-bevoelkerung-in-nordgaza-ist-akut-vom-tod-bedroht-uno-schlaegt-alarm-a-23e8fc7c-a4d4-4633-ba19-ee8f9c5702e8 »Die gesamte Bevölkerung in Nordgaza ist akut vom Tod bedroht« SPIEGEL, 2.11. 2024

(...)

——

5. The Guardian: Wir erleben die letzte Phase des Völkermords in Gaza

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/nov/06/we-are-witnessing-the-final-stage-of-genocide-in-gaza

(in der angebotenen deutschen Übersetzung)

Wir erleben die letzte Phase des Völkermords in Gaza Arwa Mahdawi

Arwa Mahdawi ist US-Kolumnistin des Guardian

Omer Bartov ist ein israelisch-amerikanischer Professor für Holocaust- und Völkermordstudien. Er hat eine düstere Warnung über Gaza ausgesprochen

(...)

Im Juli veröffentlichte die medizinische Zeitschrift Lancet einen Artikel, der schätzungsweise 186.000 Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnte - etwa 7,9% der Bevölkerung. Devi Sridhar, Vorsitzende der globalen öffentlichen Gesundheit an der Universität Edinburgh, schrieb letzten Monat im Guardian, dass, wenn die Todesfälle mit dieser Rate anhalten, die bis Ende des Jahres geschätzt werden, insgesamt 335.500 betragen würde.

Das sind 15% der Bevölkerung. Sridhar hat auch darauf hin, dass der Lancet eine konservative Schätzung verwendet hat und die tatsächlichen Zahlen möglicherweise viel höher sind. (...)

—

Siehe auch:

https://www.theguardian.com/world/2024/oct/30/antonio-guterres-warns-israel-could-carry-out-ethnic-cleansing-of-gaza

Die Welt muss handeln, um eine "ethnische Säuberung" des Gazastreifens zu verhindern, warnt Antonio Guterres

Generalsekretär legt Berufung ein, da zivile Opfer inmitten intensiver

israelischer Angriffe auf den Norden zunehmen

(...)

———



