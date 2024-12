Online-Workshop: Anti-Bias – Mit Schwung in die Zukunft!

Es gibt einen Online Workshop am 07. Dezember 2024 von 10:00 - 15:00 Uhr

Referentin: Kathrin Okafor, eine inspirierende Expertin im Bereich Vielfalt und Bildung, führt uns mit Elan durch den Workshop!

Das erwartet dich:

Teil 1: Perspektivwechsel – Wie nehmen wir Unterschiede in der Gesellschaft wahr und wie können wir wertschätzend damit umgehen? Wo haben wir unbewusste Vorurteile, die in Verbindung mit unseren Privilegen möglicherweise zu Diskriminierung und unbewussten Ausschlüssen führen?

Teil 2: Vielfalt in der Öffentlichkeitsarbeit – Wo gibt es noch unbewusste Barrieren, und wie können wir diese überwinden?



https://meet.opentalk.eu/room/70742ae2-e314-4750-abd8-1f04ed659b23?invite=6bc0cd09-b7c6-4c42-bfaa-57ff2ba95784