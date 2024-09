“State of the occupation” – Ein bedrückender Bericht aus dem Heiligen Land

Die üblichen Verdächtigen, oder auch die letzten Gerechten im Staate Israel haben einen neuen Situationsbericht über die israelische Besatzung veröffentlicht. Ich nenne einmal die Organisationen, damit man einen Eindruck von der Vielfältigkeit bekommt: Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research; Association for Civil Rights in Israel; Bimkom – Planners for Planning Rights; Breaking the Silence; B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories; Combatants for Peace; Emek Shaveh; Gisha – Legal Center for Freedom of Movement; HaMoked: //Center for the Defence of the Individual; Haqel – In Defense of Human Rights; Human Rights Defenders Fund; Ir Amim; Machsom Watch; Parents Against Child Detention; Peace Now; Physicians for Human Rights Israel; Rabbis for Human Rights; The Public Committee Against Torture in Israel; Torah of Justice; Yesh Din; Zazim – Community Action.

Der Bericht ist zu finden unter:

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/state-occupation-year-57-joint-situation-report-june-2024-enhe

Am Schluss des Vorwortes heißt es:

„Wir, die wir die den Terror und den Verlust erlebt haben, sind mehr denn je überzeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit, nicht der Verzweiflung nachzugeben; wir müssen an der Hoffnung festhalten Hoffnung festhalten und alles in unserer Macht Stehende tun, um für diesen Ort zu kämpfen, damit er die Menschenrechte respektiert und das Völkerrecht respektiert. Dies ist bei weitem nicht die Situation im Moment, wie dieser Bericht zeigt. Wir halten an der Hoffnung fest, dass der Tag kommen wird, an dem die Tätigkeit der unterzeichnenden Organisationen nicht mehr notwendig sein wird.“ (Avi Dabush, Executive Director, Rabbis for Human Rights // Ziv Stahl, Executive Director, Yesh Din)