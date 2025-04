19. Mai 2025 Politische Wandertage – Für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV)

Politische Wandertage 2025 – Für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV)

Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen. Ihr Einsatz tötet unterschiedslos. Ihre Lagerung, Androhung und Anwendung sind ein Bruch des Völkerrechts – so urteilte der Internationale Gerichtshof (IGH) bereits am 8. Juli 1996. Darüber hinaus ist ihre bloße Existenz ein Verbrechen an der Menschheit: Uranabbau, Tests und Produktion verursachen weltweit Leid, Krebs und Tod.

Seit Jahrzehnten setzt sich die Friedensbewegung für eine atomwaffenfreie Welt ein. Der Atomwaffensperrvertrag von 1969 ist gescheitert – der Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 bietet neue Hoffnung, ist aber von Deutschland noch nicht unterzeichnet.

Die politischen Wandertage 2025 greifen diese Themen auf. In Erinnerung an Hiroshima und angesichts aktueller Kriege fordern wir:

🕊️ Den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland

🕊️ Den Beitritt Deutschlands zum AVV

🕊️ Eine atomwaffenfreie Zone in Europa

Unterwegs fragen wir: Wie können Atomwaffen verschwinden?

Diese Ratlosigkeit tragen wir auf die Straße – im Geist des Friedens und der Gewaltfreiheit.

📍 19. Mai 2025 in Mainz

Start: 12 Uhr, Bahnhof Mainz-Mombach → Route über Hauptbahnhof nach Bretzenheim

📩 Interessierte wenden sich an:

Pfr. i. R. Dr. Matthias-W. Engelke

✉️ distelwenk@gmail.com

Näheres findet ihr hier: https://fastenkampagne.blogspot.com/2025/04/politische-wandertage-2025-fur-den.html