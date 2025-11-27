20. Werkstatttag - neuer Termin, neue Adresse

Neue Einladung zum 20. Werkstatt-Tag der Friedensarbeit

der Regionalgruppe Magdeburg des Internationalen Versöhnungsbundes e.V. 18. 6. 2025

Am 23. und 24. Januar 2026 ist der neue Werkstatt-Tag-Termin in Magdeburg geplant, diesmal aber in: Evangelische Erwachsenenbildung 39104 Magdeburg, Bürgelstr.1

Das Thema:

„Dem ruhigen Geist ist alles möglich –

mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein“

Zu Gast eingeladen ist Harald-Alexander Korp aus Berlin:

- Philosoph und Religionswissenschaftler, Achtsamkeits- und Humortrainer. Mitarbeiter im Hospiz als Sterbebegleiter.

- Buchautor: „Am Ende ist nicht Schluss mit lustig: Humor angesichts von Sterben und Tod.“; „Dem ruhigen Geist ist alles möglich: Mit Meister Eckhart lernen, im Hier und Jetzt zu sein“ u.a.

Er schreibt zu dem Werkstatt-Tag:



„Wir leben in unruhigen Zeiten. Was können wir tun, um trotzdem Ruhe zu finden und einen gelassenen Geist zu bewahren? Wie können wir präsenter und glücklicher werden im Beruf, mit Familie und Freunden, in Freude und Trauer, Gesundheit und Krankheit? Hier lohnt sich ein Blick auf Meister Eckhart: „Nimm dich selbst wahr; und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das Allerbeste.“



Was meint er damit? Frieden ist für den Seelsorger und Theologen etwas, das im Innern zu finden ist, damit es im Außen wirken kann. Ein ruhiger Geist kann gelingen, wenn wir uns von Gedanken und Gefühlen lösen und so in Berührung mit einem zeitlosen Urgrund kommen. Eckharts Weg besteht aus einer Verbindung von Einsicht und Übungen. Einsicht in das menschliche Denken und Fühlen, Übungen um in den gegenwärtigen Moment finden und im Hier und Jetzt zu verweilen. Für Eckhart ist diese Erdung im Innern eine Kraft, die an jedem Ort und immer geschehen kann und von äußeren Einflüssen unabhängig macht. Daraus erwachsen Ruhe, Mitgefühl und eine tiefe menschliche Ethik.

Als Dominikanermönch entwickelte er eine Theologie, die die Bibel neu und provokant auslegt. Seine Worte sind voller Tiefe, manchmal rätselhaft, aber auch humorvoll: „Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten zu Hause!“ In diesem Vortrag und Workshop beschäftigen wir uns mit seiner Lehre und erforschen seinen Übungsweg, um ihn im Alltag fortsetzen zu können.“

Wir, Barbara und Eberhard Bürger, sind auf ihn aufmerksam geworden und wollen den Werkstatt-Tag mitgestalten, weil wir bei uns und in unserer Umgebung merken: Wer sich engagiert in der sozialen oder politischen Arbeit braucht einen langen Atem und zwischendrin auch Pausen zum Neu-Orientieren.

Wie schon oben angedeutet, hat der Werkstatt-Tag 2 Teile:



Freitag, 23. Januar 2026 um 19 Uhr ein Vortrag mit anschließendem Gespräch. Dafür ist keine Anmeldung nötig. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings herzlich gebeten.