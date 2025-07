Aktionswoche in Büchel – gemeinsam gegen Atomwaffen

Jedes Jahr erinnern Friedensfreund*innen in Büchel an den Trinity-Test vom 16. Juli 1945 – den ersten Atomwaffentest der Geschichte. Damals zündeten US-Wissenschaftler in der Wüste New Mexicos eine Atombombe und leiteten damit das atomare Zeitalter ein. Nur drei Wochen später wurden Hiroshima und Nagasaki zerstört.

Heute – genau 80 Jahre später – setzen wir ein Zeichen: Atomwaffen gehören ins Museum, nicht in Militärdepots! Vom 12. bis 18. Juli 2025 findet am Fliegerhorst Büchel wieder die Aktionswoche „Widerstand gegen Atomwaffen“ statt – mit Mahnwachen, Diskussionen und kreativen Protestaktionen.

Der Internationale Versöhnungsbund unterstützt diese Woche des gewaltfreien Engagements über das Netzwerk Friedenskooperative – und lädt herzlich zum Mitmachen ein. Es wird bunt, bewegend und bestärkend!