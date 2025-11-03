Blick zurück nach vorn! 10 Jahre Kommission Beloved Community

10 Jahre rassismuskritische Reise im Versöhnungsbund

am 20. Dezember 2025 in Berlin

Rassismus ist ein Phänomen, das sich tief eingewurzelt hat in den europäischen Gesellschaften, das uns stärker prägt, als wir denken. Im Versöhnungsbund setzen sich einige Menschen seit Jahren mit dem Thema auseinander als Beitrag zu einer gewaltbewussteren Haltung, so haben Sensibilisierungsseminare der Kommission Beloved Community stattgefunden, Critical Whiteness Seminare und weitere Maßnahmen wie Awarenesskonzept, Safer Space etc. Lucas Johnson hat diese Arbeit vor 10 Jahren als int. Koordinator von IFOR initiiert und begleitet. In diesem Seminar will er die bisherige Arbeit mit den am Prozess Beteiligten theoriebasiert reflektieren, uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen und gemeinsam mit uns Perspektiven für die Fortsetzung dieser Arbeit entwickeln. Dabei wird das Thema „Polarisierung und Depolarisierung“ eine Rolle spielen, da dies in der aktuellen gesellschaftlichen Situation viele Aktivitäten beeinflusst und die Arbeit erschwert. Das Seminar ist für Menschen, die im VB zum Thema arbeiten und z.B. an zwei Veranstaltungen im Kontext des Versöhnungsbundes teilgenommen haben.

Es findet statt am 20. Dezember 2025 von 11.00 bis 16.00 Uhr

Begrüßungskaffee ab 10:30 Uhr

In Berlin Haus der Jugend Fuchsbau Teilnahmegebühr: 30.- Euro Anmeldungen bitte über: annette_kuebler@yahoo.de

Das Seminar ist Teil der Arbeitssitzung der Kommission Beloved Communitiy am Wochenende von Freitag 19.12.25 18 Uhr bis Sonntag 21.12.25 ca.12 Uhr.

Tagesseminar Flyer

Mehr Informationen zur Beloved Community gibt es hier: https://versoehnungsbund.de/aktiv/beloved-communities