Fachgespräch „Was motiviert?“ – Gemeinsam die Zukunft der Friedensarbeit gestalten

Die AGDF lädt am 20.–21. März 2026 nach Fulda ein, um eine wichtige Frage zu klären: Wie können Friedensorganisationen generationsübergreifend wirken und Jüngere für Engagement gewinnen?

Eingeladen sind Haupt- und Ehrenamtliche aus den Mitgliedsorganisationen – von den erfahrenen Friedensaktivist*innen bis zur Generation Z. Gemeinsam wollen wir Unterschiede verstehen, Erfahrungen austauschen und konkrete Schritte entwickeln, damit Friedensarbeit auch in 10 oder 20 Jahren kraftvoll weiterwirkt.

Das Programm verbindet spannende Vorträge, Erfahrungsaustausch und praxisorientierte Workshops.

Mitmachen lohnt sich – wer kommt, gestaltet die Zukunft der Friedensarbeit mit.

20.–21. März 2026, Fulda

https://civi.efriedensarbeit.de/civicrm/event/info?id=208&reset=1