Gedenken an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki

Sonntag, 10. August 2025 – 11 Uhr, Lambertimarkt Breyell, 41334 Nettetal

Der Frieden ist zerbrechlich. Wie ein seidenes Band hängt er oft zwischen Hoffnung und Zerstörung, zwischen Erinnerung und Mahnung.

Zum 80. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki laden der Internationale Versöhnungsbund, Pax Christi und die IPPNW zu einer bewegenden Gedenkveranstaltung ein: „Frieden am seidenen Faden“, am Sonntag, den 10. August 2025, um 11 Uhr auf dem Lambertimarkt in Breyell, 41334 Nettetal.

Im Zentrum steht eine eindrucksvolle Luftakrobatik-Performance von Maike Moerschen, begleitet vom Gitarristen Christian Bauer. Hoch über dem Platz, am seidenen Tuch schwebend, verkörpert sie die Zerbrechlichkeit des Friedens und ruft damit eindringlich zur nuklearen Abrüstung und zur Bewahrung unseres gemeinsamen Menschseins auf.

Begleitet wird die Performance von Wortbeiträgen, die nicht nur an die verheerenden Ereignisse des 6. und 9. August 1945 erinnern, sondern auch den Bogen schlagen zur Gegenwart: Was bedeutet Frieden in Zeiten weltweiter Aufrüstung? Was können wir aus der Geschichte lernen? Und wie können wir heute aktiv Verantwortung übernehmen?

Diese Veranstaltung ist ein stiller, künstlerischer und zugleich deutlicher Appell an Politik und Gesellschaft: Nie wieder Hiroshima. Nie wieder Nagasaki.

Wir laden herzlich ein zum Innehalten, Gedenken und Mitfühlen.

Ein Zeichen für den Frieden – getragen von Luft, Klang und Menschlichkeit.



