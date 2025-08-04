Friedenstag in Augsburg – 21. September 2025

Am Internationalen Tag des Friedens lädt Augsburg zu einem besonderen Friedenstag ein – mit Fokus auf die Kraft der Gewaltfreiheit und gelebte Friedensethik.

Ort: Augsburg

Datum: 21. September 2025

Ein Tag voller Impulse für Menschen, die sich aktiv für ein friedliches Miteinander engagieren möchten.

Was erwartet Dich?

Clemens Ronnefeldt wird den Hauptvortrag halten – mit klarer Stärke und visionärer Haltung. Im anschließenden Workshop eröffnet er praxisnahe Zugänge, um alltägliches Handeln und spirituelle Verantwortung zu verbinden.

Die Veranstaltung steht in der Tradition des Augsburger Hohen Friedensfests am 8. August, das seit 1650 gefeiert wird – einst zur Erinnerung an den Westfälischen Frieden (1648) – und heute als lokaler gesetzlicher Feiertag sowie UNESCO-Weltkulturerbe im Bereich Friedensbildung gilt. Dieses Jubiläum gibt dem Friedenstag im September eine besondere Tiefe und Verwurzelung.

Herzliche Einladung: Dieser Tag ist ein Ort des Zuhörens, des gemeinsamen Nachdenkens und der Ermutigung. Für Dich, für Frieden, und für Verantwortung im Kleinen und Großen.

https://www.klb-augsburg.de/veranstaltungen/ein-tag-fuer-den-frieden-19550