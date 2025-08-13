Fritz-Bauer-Preis 2025 für Gabriele Heinecke

Die Humanistische Union verleiht am 6. September 2025 im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin den diesjährigen Fritz-Bauer-Preis an die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke.

Heinecke ist bekannt für ihren beharrlichen Einsatz für Menschen, die Opfer von staatlichem Unrecht und Menschenrechtsverletzungen wurden. Sie kämpfte für Aufklärung im Fall Oury Jalloh, setzte sich für die juristische Aufarbeitung des NS-Massakers von Sant’Anna di Stazzema ein und engagiert sich gegen Rechtsextremismus, Polizeigewalt und den Rechtsruck.

Über den Preis: Der Fritz-Bauer-Preis wird seit 1968 von der HU vergeben. Er erinnert an Fritz Bauer, den hessischen Generalstaatsanwalt, der die Aufarbeitung der NS-Verbrechen entscheidend voranbrachte und sich unermüdlich für Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenwürde einsetzte. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die diesen Einsatz heute fortführen.

Datum: Samstag, 6. September 2025, 19:00 Uhr

Ort: Haus der Demokratie und Menschenrechte, Berlin

Online-Teilnahme: Hier klicken

Anmeldung: info@humanistische-union.de





