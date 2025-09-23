Kraniche für den Frieden – Hoffnung, die sich verbreitet

Im Sommer 2025 haben Menschen im Wedding über 1.400 Origami-Kraniche gefaltet – jeder einzelne ein sichtbarer Wunsch nach Frieden. Die Kraniche wurden am 13. August mit einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung eingeweiht.

Seitdem tragen Besucherinnen und Besucher sie hinaus in die Welt. Schon jetzt sind Hunderte unterwegs: nach Hamburg, Seoul, Minsk, Miami, in die Ukraine und an viele weitere Orte.

Dieses Projekt macht sichtbar: Frieden beginnt in kleinen Gesten – und kann sich weit über Grenzen hinaus verbreiten.

Mehr Informationen: https://gemeinde-versoehnung.de/kraniche-fuer-den-frieden/