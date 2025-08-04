„Kriegstüchtig statt friedensfähig“ – Perspektiven des Widerstands

Am 10.–11. Oktober 2025 lädt die ökumenische Vernetzungsinitiative Casa Comun gemeinsam mit Kairos Europa zu einer Tagung nach Mannheim ein.



Unter dem Titel „Kriegstüchtig statt friedensfähig: Der Kapitalismus rüstet auf – Perspektiven des Widerstands“ wird die enge Verzahnung von Ökonomie, imperialen Interessen und militärischer Gewalt sichtbar gemacht.

Den Auftakt bildet ein Impulsvortrag von Dr. Boniface Mabanza, der unter dem Thema „Mehr als ein regionaler Konflikt: koloniale Nachwirkungen und geopolitische Verstrickungen im Kongo“ nicht nur die aktuellen Gewaltverhältnisse analysiert, sondern auch die historischen und wirtschaftlichen Ursachen benennt. So schafft er die Basis für ein tiefgründiges Verständnis von globalem Widerstand.