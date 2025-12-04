Neue Artikel Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung in Deutschland

Liebe Friedensinteressierte,

nachfolgend sende ich einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung in Deutschland.

Besonders hinweisen möchte ich heute auf die Punkte 5 und 12.

1. Ukraine-Krieg im Liveticker

2. Berl. Z.: Putin: Wenn Europa „Krieg" mit Russland will, „sind wir bereit"

3. ZDF: Nato-Treffen zu Ukraine: US-Außenminister Rubio sagt Teilnahme ab

4. Tagesspiegel: Putins Bedingung für Friedensgespräche: Entweder die Ukraine gibt Gebiete auf, oder Russland erobert sie

5. t-online: Historiker Baberowski : "Es wäre das Ende Russlands als militärische Macht"

6. SWR: „Wer bis zum Ende bleibt" ‒ Gaza - Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen

7. SZ: Nahost: Die Bomben fallen fast jeden Tag. Nun wieder mit freundlicher Unterstützung aus Berlin

8. SZ: Journalismus - Geschichte eines Eklats (ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann)

9. Berl. Z.: Joseph Croitoru über das System Netanjahu: Er hat Araber schon immer als Feinde gesehen

10. BR: Michael Barenboim zu Gaza-Konflikt - "Ich verspüre große Verantwortung"

11. Oikoumene: Erklärung des ÖRK: Hoffnung für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel

12. Zeitzeichen: Stefan Seidel: Zeitenwende statt Entfeindung

13. taz: Protest gegen Militarisierung - Schulstreiks gegen Wehrdienst geplant

14. Friedenskooperative: Diesen Freitag bundesweit: Über 100 Schulstreiks gegen die Wehrpflicht!

——

1. Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/17-42-Britische-Regierung-nennt-Putins-Kriegsdrohung-an-Europa-Kreml-Geschwaetz-id4501588.html

Ukraine-Krieg im Liveticker

17:42 Britische Regierung nennt Putins Kriegsdrohung an Europa "Kreml-Geschwätz" 03.12.2025, 06:10 Uhr

Die britische Regierung stuft die Aussagen des russischen Präsidenten über die Kriegsbereitschaft seines Landes als "noch mehr Kreml-Geschwätz" ein. Putins Äußerungen am Dienstag seien nur weitere Rhetorik darüber, dass Europa angeblich Krieg führen wolle, sagt ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur PA zufolge. "Das ist ebenso gefährlich wie falsch."

Putin hatte am Dienstag erklärt, Russland sei bereit, die Europäer an Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu beteiligen.

Dazu müssten sie aber die Realitäten auf dem Schlachtfeld in der Ukraine anerkennen. "Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit", sagte Putin. (...)

————

2. Berl. Z.: Putin: Wenn Europa „Krieg" mit Russland will, „sind wir bereit"

https://www.berliner-zeitung.de/news/putin-wenn-europa-krieg-mit-russland-will-sind-wir-bereit-li.10008459 Vor Treffen mit Witkoff Putin: Wenn Europa „Krieg" mit Russland will, „sind wir bereit" Der russische Präsident Wladimir Putin wirft den europäischen Ländern vor, die Friedensbemühungen Trumps zu behindern. Sie würden auf „der Seite des Krieges" stehen.

Anika Schlünz

AFP

02.12.2025 .12.2025, 21:41 Uhr

Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin für einen möglichen Krieg mit Europa „bereit". Er sagte am Donnerstag vor Journalisten in Moskau: „Wir haben nicht die Absicht, Krieg gegen Europa zu führen, aber wenn Europa dies will und damit beginnt, sind wir ab sofort bereit."

Putin warf den europäischen Ländern zudem vor, die Versuche des US-Präsidenten Donald Trump zu behindern, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das berichtet Reuters. Die europäischen Länder würden Vorschläge unterbreiten, von denen sie wüssten, dass sie für Moskau „absolut inakzeptabel" seien, um dann Russland beschuldigen zu können, keinen Frieden zu wollen. (...)

——

3. ZDF: Nato-Treffen zu Ukraine: US-Außenminister Rubio sagt Teilnahme ab

https://www.zdfheute.de/politik/ausland/usa-nato-treffen-us-aussenminister-rubio-teilnahme-absage-100.html

Nato-Treffen zu Ukraine: US-Außenminister Rubio sagt Teilnahme ab 02.12.2025 | 12:06

In Brüssel beraten die Nato-Staaten über die weitere Unterstützung der Ukraine - ohne US-Außenminister Marco Rubio. Er könne nicht bei jedem Treffen dabei sein, hieß es.

US-Außenminister Marco Rubio hat in einem ungewöhnlichen Schritt seine Teilnahme an einem lange geplanten Nato-Treffen in Brüssel abgesagt. Wie sein Ministerium in Washington mitteilte, wird stattdessen der stellvertretende Außenminister Christopher Landau an Beratungen in der belgischen Hauptstadt teilnehmen.

Bei ihnen soll es am Mittwoch unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Rubio nimmt nach Angaben seines Ministeriums am Dienstag an - nicht näher erläuterten - Treffen im Weißen Haus teil. (...)

—

siehe auch: Friedensverhandlungen: Wie laufen die Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine? 01.12.2025 | 19:47

Der US-Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges wurde nachjustiert -

nun gehen die Verhandlungen darüber in eine neue Phase.

(...)

——

4. Tagesspiegel: Putins Bedingung für Friedensgespräche: Entweder die Ukraine gibt Gebiete auf, oder Russland erobert sie

https://www.tagesspiegel.de/internationales/putins-bedingung-fur-friedensgesprache-entweder-die-ukraine-gibt-gebiete-auf-oder-russland-erobert-sie-14974058.html

Putins Bedingung für Friedensgespräche: Entweder die Ukraine gibt Gebiete auf, oder Russland erobert sie Wladimir Putin macht den Rückzug aus vier Regionen zur Bedingung für eine Waffenruhe. Andernfalls droht er mit weiterer militärischer Gewalt. Mit Selenskyj will er nicht verhandeln.

Stand: 28.11.2025, 12:06 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Rückzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung für eine Einstellung der Kämpfe gemacht. Andernfalls werde Russland den Rückzug durch „militärische Mittel" erzwingen, sagte der Kremlchef am Donnerstag bei einem Besuch in Kirgisistan.

„Wenn die ukrainischen Truppen die von ihnen gehaltenen Gebiete verlassen, werden wir die Kampfeinsätze beenden", sagte Putin vor Journalisten in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. „Wenn sie dies nicht tun, werden wir dies mit militärischen Mitteln erreichen", fügte der Kremlchef hinzu. (...)

——

5. t-online: Historiker Baberowski : "Es wäre das Ende Russlands als militärische Macht"

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_100999364/russland-im-ukraine-krieg-und-die-usa-trump-bekommt-was-er-will-.html

Historiker Baberowski

"Es wäre das Ende Russlands als militärische Macht" Ein Interview von Florian Harms, Marc von Lüpke

03.12.2025 - 01:11 Uhr

In der Ukraine wird weiter heftig gekämpft – nun will Donald Trump mit der Brechstange Frieden schaffen. Wie realistisch ist dieses Ziel?

Der Historiker Jörg Baberowski erklärt, worauf Kremlchef Putin niemals verzichten wird.

Donald Trump ist spät dran. Binnen 24 Stunden – so verkündete es der US-Präsident im Wahlkampf – könne er den russischen Krieg in der Ukraine beenden. Seitdem sind viele Monate vergangen. Nun will Trump Ernst machen und einen Frieden erzwingen. Hat er eine Chance auf Erfolg? Durchaus, sagt mit dem Historiker Jörg Baberowski der führende deutsche Experte für die Geschichte des imperialen Russlands.

Wie könnte Russland zu einem Ende der Kämpfe gezwungen werden? Welche bittere Lektion musste Wladimir Putin lernen? Und weshalb sollten Deutschland und Europa dringend eine tragfähige Strategie für den künftigen Umgang mit Russland entwerfen? Jörg Baberowski antwortet im folgenden Gespräch.

(...)

——

6. SWR: „Wer bis zum Ende bleibt" ‒ Gaza - Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen

https://www.swr.de/kultur/gesellschaft/wer-bis-zum-ende-bleibt-gaza-feature-2025-11-30-100.html

Feature „Wer bis zum Ende bleibt" ‒ Gaza

Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen

Stand

28.11.2025

Von Autor/in Dörte Fiedler, Gianmarco Bresadola Über zwei Millionen Palästinenser versuchen seit Monaten, einen erbarmungslosen Krieg zu überleben. Die Folgen der Bombardements und der Vertreibung, die Blockade von Hilfslieferungen erleben aber nicht nur sie.

Auch UN-Mitarbeiter*innen, Pflegepersonal, Mediziner*innen und andere Mitarbeiter*innen von NGOs sind davon betroffen. Nicht als direkte Opfer – wohl aber als Zeugen. Jeden Tag müssen sie neue Prozeduren ersinnen, um den Mangel an lebensnotwendigen Materialien auszugleichen. Welche Prozeduren sind das? Was erleben sie? Was sehen sie?

Das Feature von Fiedler und Bresadola gibt den Erfahrungsberichten der Zeug*innen Raum, es dokumentiert einige aus der Not geborene Verfahren und sammelt Beobachtungen aus der Kriegszone.

———

7. SZ: Nahost: Die Bomben fallen fast jeden Tag. Nun wieder mit freundlicher Unterstützung aus Berlin

https://www.sueddeutsche.de/meinung/kommentar-gaza-israel-waffenlieferungen-deutschland-li.3346248?reduced=true Meinung Nahost: Die Bomben fallen fast jeden Tag. Nun wieder mit freundlicher Unterstützung aus Berlin Kommentar von Bernd Dörries

2. Dezember 2025, 15:59 Uhr

Israel droht längst keine Gefahr mehr, trotzdem lässt die Regierung Netanjahu immer wieder die Nachbarn angreifen. Ausgerechnet jetzt liefert Deutschland seiner Armee wieder Waffen. Vor zwei Wochen hat die Bundesregierung den teilweisen Stopp von Waffenlieferungen nach Israel wieder aufgehoben. In ein Land, dessen Armee in Gaza gerade die Brüder Fadi Abu Assi und Goma Abu Assi tötete, acht Jahre und elf Jahre alt, weil sie Feuerholz gesammelt hatten.

Dessen Soldaten zwei junge Tatverdächtige im Westjordanland exekutierten – auf einem Video sieht man, wie sie erschossen wurden, nachdem sie die Hände in die Höhe gestreckt hatten, unbewaffnet. Die Waffen gehen an eine Armee, die gerade wieder auf syrisches Territorium vordrang und dort 13 Menschen tötete. Obwohl es von dort gar keinen Angriff gab. (...)

——

8. SZ: Journalismus - Geschichte eines Eklats (ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann)

https://www.sueddeutsche.de/medien/sophie-von-der-tann-eklat-kritik-preis-li.3344754?reduced=true

Journalismus Geschichte eines Eklats 2. Dezember 2025, 16:48 Uhr

Die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann geriet nach einem Artikel der „Welt" unter scharfe Kritik der israelischen Botschaft. Wie es dazu kam – und warum der Fall für eine beunruhigende Entwicklung im Nahost-Journalismus steht.

Von Kristiana Ludwig

(...) ————

9. Berl. Z.: Joseph Croitoru über das System Netanjahu: Er hat Araber schon immer als Feinde gesehen

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/debatte/joseph-croitoru-ueber-das-system-netanjahu-er-hat-araber-schon-immer-als-feinde-gesehen-li.10007533 Interview Joseph Croitoru über das System Netanjahu: Er hat Araber schon immer als Feinde gesehen

Der Historiker und Judaist erklärt, wie Benjamin Netanjahus Weltbild geprägt wurde.

Er spricht über die Einflussnahme Israels in deutschen Redaktionen und Netanjahus politische Zukunft. Susanne Lenz Anja Reich

30.11.2025. 01.12.2025, 10:21 Uhr

Der Historiker und Judaist erklärt, wie Benjamin Netanjahus Weltbild geprägt wurde. Er spricht über die Einflussnahme Israels in deutschen Redaktionen und Netanjahus politische Zukunft.

Susanne Lenz, Anja Reich

(...)

-------

10. BR: Michael Barenboim zu Gaza-Konflikt - "Ich verspüre große Verantwortung"

https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/michael-barenboim-geiger-interview-gaza-benefizkonzert-let-freedom-ring-muenchen-100.html

Michael Barenboim zu Gaza-Konflikt - "Ich verspüre große Verantwortung" 27.11.2025 von Benedikt Schregle

Am Sonntag gibt Michael Barenboim in München ein Benefizkonzert für humanitäre Hilfe in Gaza. Im BR-KLASSIK-Interview spricht der Geiger über seine Initiative "Make Freedom Ring", seine Gründe für das öffentliche Engagement und darüber, warum Konzerte für ihn Orte der Solidarität in einer oft schweigenden Klassikszene sind. (...)

------

11. Oikoumene: Erklärung des ÖRK: Hoffnung für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel

https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcc-statement-seeking-hope-for-a-just-peace-in-palestine-and-israel Erklärung des ÖRK: Hoffnung für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel

Erklärung „Hoffnung für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel" des

ÖRK-Exekutivausschusses, der vom 20. bis 25. November 2025 in Hangzhou, China tagte.

Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Psalm 85,12 Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) nahm die Verkündung einer Waffenruhe in Gaza und die Freilassung von Geiseln und Gefangenen mit großer Erleichterung zur Kenntnis. Doch diese Erleichterung sieht sich durch die weiteren Entwicklungen in Gaza sowie die Verschärfung der Krise im Westjordanland – insbesondere aufgrund der zunehmenden Angriffe durch radikale zionistische Siedler, die fast vollständige Straflosigkeit genießen – durch Ungewissheit und Sorge getrübt.

Der ÖRK-Exekutivausschuss besprach die aktuelle Lage in der Region an seiner Tagung vom 20. bis 25. November 2025 in Hangzhou, China mit gemischten Gefühlen. (...)

——

12. Zeitzeichen: Stefan Seidel: Zeitenwende statt Entfeindung

https://zeitzeichen.net/node/12202

Zeitenwende statt Entfeindung Die Friedensdenkschrift der EKD vollzieht einen bemerkenswerten Kurswechsel weg von der Friedenslogik

Stefan Seidel

Die EKD orientiert sich in ihrer neuen Friedensdenkschrift stark an der militärischen Logik der Zeitenwende. Der Theologe und Psychologe Stefan Seidel kritisiert, dass sie Aufrüstung, Abschreckung und Kriegsbereitschaft in den Vordergrund rücke. Damit verliere das biblische Friedenszeugnis an normativer Kraft.

Wes Geistes Kind ist die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland? Nach Lektüre des 146-seitigen Werkes legt sich diese Antwort nahe: Sie atmet den Geist der Zeitenwende. Wohlgemerkt nicht den Geist jener Zeitenwende, den man eigentlich bei einer kirchlichen Denkschrift erwarten sollte: der Zeitenwende, die Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren brachte und die im Kern auch eine Umkehr von der Gewaltlogik zur Friedenslogik war. Nein, es ist der Geist jener Zeitenwende, die im Februar 2022 regierungsamtlich ausgerufen wurde und eine Umkehr von der Friedenslogik zur militärischen Logik bedeutet. (...)

—

siehe auch:

https://beruhmte-zitate.de/autoren/hannah-arendt/

„Vergebung ist der einzige Weg, um den irreversiblen Fluss der Geschichte umzukehren." - Hannah Arendt

—————

13. taz: Protest gegen Militarisierung - Schulstreiks gegen Wehrdienst geplant

https://taz.de/Protest-gegen-Militarisierung/!6134246/

Protest gegen Militarisierung - Schulstreiks gegen Wehrdienst geplant

„Wir wollen nicht für die Profite von Konzernen unser Leben geben":

Schüler*innen-Verbände rufen für Freitag zum Protest gegen die Zwangs-Musterung auf.

1.12.2025

16:30 Uhr

In Berlin wird zu zwei „Schulstreiks gegen die Wehrpflicht" aufgerufen. Nach Angaben eines Polizeisprechers werden insgesamt 3.000 Teilnehmende erwartet. Unterstützt wird der Protest von der Bildungsgewerkschaft GEW.

In einem auf Instagram veröffentlichten Aufruf heißt es: „Wir stellen uns also entschlossen gegen die Wehrpflicht, sowie gegen jegliche Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, denn wir wollen nicht für die Profite von Konzernen unser Leben geben!" Wer einen Wehrdienst absolviert habe, könne im Kriegsfall eingezogen werden, hieß es. (...)

——

14. Friedenskooperative: Diesen Freitag bundesweit: Über 100 Schulstreiks gegen die Wehrpflicht!

https://www.friedenskooperative.de/aktuelles/diesen-freitag-bundesweit-ueber-100-schulstreiks-gegen-die

Diesen Freitag bundesweit: Über 100 Schulstreiks gegen die Wehrpflicht! Alle Termine

(...)

und

https://www.friedenskooperative.de/aktion/schulstreiks-gegen-die-wehrpflicht-am-512

Schulstreiks gegen die Wehrpflicht am 5.12. Terminübersicht (mit allen Orten, wo gestreikt wird)