Neue Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien - und zwei Literaturhinweise am Ende

nachfolgend einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien -

und zwei Literaturhinweise am Ende:

1. n-tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

2. NYT: In seltener Kritik sagt Trump, Putin "zerstöre Russland" 3. DFL: Waffenruhe in Gaza - Für Nahostexpertin war Trumps Druck entscheidend

4. BIP-Aktuell: Die erste Phase des Waffenstillstands tritt in Kraft 5. IPG: Der Trump-Effekt 6. Crisisgroup: Den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas verstehen 7. Die Zeit: Krieg in Nahost: Israel startet großen Militäreinsatz im Westjordanland 8. Worldbeyondwar: Zum angekündigten Waffenstillstandsabkommen 9. FÜR EINEN GERECHTEN FRIEDEN IN PALÄSTINA UND ISRAEL

10. Die Schwelle: "Friedenslogische Perspektiven in Zeiten des Krieges"

11. Nomos: Warum ziviler Widerstand funktioniert - Die strategische Logik gewaltloser Konfliktbearbeitung

1. n-tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/17-17-Trump-droht-Putin-mit-massiven-Zoellen-bei-Fortgang-des-Ukraine-Kriegs--article23143824.html

22.01.2025 Ukraine-Krieg im Liveticker (...)

14:03 Russland: Sehen kurzes Zeitfenster für Verhandlungen mit USA Russland sieht ein kurzes Zeitfenster für Verhandlungen mit den USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump.

"Wir können heute noch nichts über die Verhandlungsfähigkeit der neuen Regierung sagen, aber im Vergleich zu der Hoffnungslosigkeit in jeder Hinsicht des vorherigen Chefs des Weißen Hauses (Joe Biden) gibt es heute ein mögliches Zeitfenster, wenn auch ein kleines", sagt der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow in einer Rede am Institut für US- und Kanadastudien, einer Denkfabrik in Moskau. (...)

13:28 Selenskyj: Europäische- und US-Geheimdienste blieben in Kontakt mit Russland Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angeprangert, dass US-amerikanische und europäische Geheimdienste während des gesamten Krieges in Kontakt mit Russland blieben.

"Die USA und Russland unterhielten während der drei Jahre des Krieges Kontakte auf verschiedenen Ebenen... und auch die Europäer", sagt Selenskyj bei einem Treffen mit internationalen Journalisten am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. (...)

2. NYT: In seltener Kritik sagt Trump, Putin "zerstöre Russland"

https://www.nytimes.com/2025/01/21/us/politics/trump-putin-russia-ukraine.html?unlocked_article_code=1.rE4.pYGU.Am2XPZ3kkbhv&smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare

In seltener Kritik sagt Trump, Putin "zerstöre Russland"

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte die zweite Amtseinführung von Präsident Trump, aber der amerikanische Staatschef erwiderte das Kompliment nicht.

von Anton Troianovski,

berichtet aus Berlin

Jan. 21, 2025

Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßte die zweite Amtseinführung von Präsident Trump mit glühendem Lob und sagte, Trump habe in seinem Wahlkampf "Mut" bewiesen und einen "überzeugenden Sieg" bei der Wahl errungen. Aber Stunden später, am Montag, im Oval Office, erwiderte Trump den Gefallen nicht.

Der amerikanische Präsident machte einige der kritischsten Kommentare, die er je über Putin gemacht hat, und erklärte, dass der russische Führer "Russland zerstört", indem er Krieg in der Ukraine führt. "Er kann nicht begeistert sein, es geht ihm nicht so gut", sagte Trump am Montagabend vor Reportern und bezog sich dabei auf Putins Krieg.

"Russland ist größer, sie haben mehr Soldaten zu verlieren, aber so kann man ein Land nicht regieren." (...)

3. DFL: Waffenruhe in Gaza - Für Nahostexpertin war Trumps Druck entscheidend

https://www.deutschlandfunk.de/waffenruhe-in-gaza-kommt-interview-muriel-asseburg-swp-100.html

Waffenruhe in Gaza Für Nahostexpertin war Trumps Druck entscheidend War ein Erfolg schon früher möglich? Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik meint ja – mit dem Auftreten Donald Trumps und dessen Team. Ein Plan für Gaza habe im Mai 2024 vorgelegen, bereits damals hätte die Hamas zugestimmt.

Asseburg, Muriel

17. Januar 2025, 12:15 Uhr

4. BIP-Aktuell: Die erste Phase des Waffenstillstands tritt in Kraft

https://mailchi.mp/3b9f6a96a41c/bip-aktuell-333-waffenstillstand?e=cf5abdaf13

BIP-Aktuell #333: Waffenstillstand

Die erste Phase des Waffenstillstands tritt in Kraft

(...)

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat sich aus der Koalition zurückgezogen. Doch auch ohne ihn und seine Anhänger hat Netanjahu eine knappe Mehrheit in der Knesset. Ben-Gvir enthüllte auch, dass er ein ganzes Jahr lang mit Netanjahu zusammenarbeitete, um ein mögliches Waffenstillstandsabkommen und einen Gefangenenaustausch zu sabotieren.

Das beweist, dass es Israel und nicht die Hamas war, die das Abkommen blockierte. Auch Christian Meier bestätigt in der FAZ: "Tatsächlich gleicht die Vereinbarung, die am Mittwochabend in Qatar verkündet wurde, fast bis aufs Haar derjenigen, die der amerikanische Präsident Joe Biden Ende Mai vorgelegt hatte.

Hätten die Kriegsparteien sie akzeptiert, wären mehr als hundert israelische Soldaten und viele Tausend Palästinenser vielleicht noch am Leben, wären Geiseln wie Hersh Goldberg-Polin womöglich nicht gestorben.

Eine Einigung kam jedoch trotz intensiver Bemühungen Bidens und anderer Vermittler nicht zustande. Inzwischen gibt es kaum noch Zweifel daran, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sie hintertrieb – selbst wenn auch die Hamasführung zwischenzeitlich taktierte." (...)

------ 5. IPG: Der Trump-Effekt https://www.ipg-journal.de/regionen/naher-osten/artikel/der-trump-effekt-8029/?utm_campaign=de_40_20250116&utm_medium=email&utm_source=newsletter

Naher Osten/Nordafrika

16.01.2025

Bret Stephens

Der Trump-Effekt

Mit Druck zum Erfolg: Der designierte US-Präsident durchbricht diplomatische Muster und trägt entscheidend zum Waffenstillstand in Gaza bei.

Bret Stephens ist Kolumnist bei der New York Times und Chefredakteur des SAPIR Journal, das sich mit der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft und ihren kulturellen, sozialen und politischen Verflechtungen beschäftigt.

(...)

Steven Witkoff, milliardenschwerer Freund des designierten US-Präsidenten Donald Trump und zukünftiger Nahost-Gesandter, führte am Samstagmorgen ein unverblümtes Gespräch mit dem israelischen Premierminister.

„Der Gesandte erklärte seinem Gastgeber in deutlichen Worten, dass Trump von ihm erwarte, einem Abkommen zuzustimmen", berichtete der Militäranalyst Amos Harel von der israelischen Tageszeitung Haaretz. „Dinge, die Netanjahu bis dahin als Fragen von Leben und Tod bezeichnet hatte", fügte er hinzu, „lösten sich plötzlich auf."

(...)

Dieser Text erschien zuerst in der New York Times.

Aus dem Englischen von Lucie Kretschmer

6. Crisisgroup: Den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas verstehen

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/understanding-israel-hamas-truce?utm_source=mailchimp&utm_medium=email

Den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas verstehen Es wurde eine Einigung erzielt, um den Krieg zu stoppen, der den Gazastreifen verwüstet hat, und um viele der Israelis zurückzubringen, die dort gefangen gehalten wurden. In diesem Q&A legen Experten der Crisis Group den Inhalt des Waffenstillstandsabkommens fest und messen seine Erfolgsaussichten.

(...)

Was wird als nächstes passieren?

Die Szenarien für das, was mit diesem fragilen Abkommen passiert, reichen über das gesamte Spektrum hinweg.

Das dunkelste Szenario ist, dass es zusammenbricht, bevor die erste Phase abgeschlossen ist, mit angeblichen Verstößen auf beiden Seiten. Israel könnte seine Militärkampagne auf eine noch aggressivere Art und Weise wieder aufnehmen, die eine direkte Militärherrschaft des Streifens umfassen könnte, was die Trump-Regierung davon überzeugt, dass die Hamas ihr Ende des Abschlags nicht aufrechterhält.

Zu den möglichen Auslösern gehören ein Stillstand oder eine Verschiebung im Geisel-Gefangenenaustausch, israelische Luftangriffe auf Hamas-Aktivisten oder israelische Hindernisse für den Hilfs- oder Truppenabzug. (...)

7. Die Zeit: Krieg in Nahost: Israel startet großen Militäreinsatz im Westjordanland

https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-01/israel-westjordanland-dschenin-militaereinsatz Krieg in Nahost: Israel startet großen Militäreinsatz im Westjordanland Während die Waffenruhe im Gazastreifen anhält, eskaliert die Gewalt im Westjordanland. In Dschenin hat das israelische Militär eine Bodenoffensive begonnen.

Aktualisiert am 22. Januar 2025, 10:17 Uhr

Kurz nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen hat Israel einen groß angelegten Militäreinsatz im Westjordanlandgestartet.

Die Operation in der Stadt Dschenin diene der "Bekämpfung von Terrorismus" und werde "umfangreich und bedeutsam sein", teilte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mit. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium wurden bei dem Einsatz zehn Menschen getötet und mindestens 40 verletzt. (...)

8. Worldbeyondwar: Zum angekündigten Waffenstillstandsabkommen

https://worldbeyondwar.org/on-the-announced-ceasefire-agreement/ (in der angebotenen deutschen Übersetzung) Zum angekündigten Waffenstillstandsabkommen

World BEYOND War, 16. Januar 2025 Wir begrüßen die Nachricht, dass offenbar ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Palästina im Gazastreifen erzielt wurde. Wir nähern uns dieser Nachricht jedoch aus verschiedenen Gründen mit Vorsicht.

1. Wir sind uns keiner sinnvollen Überwachung durch unabhängige Dritte bewusst. Die Vereinigten Staaten, die stolz ihre Rolle im Waffenstillstand angekündigt haben - ohne die Tatsache zu ignorieren, dass sie die meisten Waffen für das, was die meisten internationalen Organisationen als Völkermord bezeichnet haben, zur Verfügung gestellt haben, können in keiner Weise als „unabhängige Dritte" angesehen werden und daher keine Rolle bei der Überwachung des Waffenstillstands spielen dürfen.

2. Die Regierungsstruktur des Gazastreifens ist nicht ausreichend angegangen. Auch hier dürfen die Vereinigten Staaten und Israel keine Rolle spielen; die Regierungsführung Palästinas kann nur von den Palästinensern bestimmt werden, wie es nach internationalem Recht garantiert ist.

3. Wir sind auch besorgt über Israels Aufrichtigkeit; der Waffenstillstand soll am Sonntag, dem 19. Januar, in Kraft treten, aber seit seiner Ankündigung wurden Hunderte von Palästinensern durch israelische Bomben getötet, die hauptsächlich von den Vereinigten Staaten geliefert wurden. Während die Bombardierung technisch gesehen erst am 19. gestoppt werden muss, fragt man sich, warum Israel die letzten verbleibenden Tage vor dem Waffenstillstand nutzt, um dieses Gemetzel fortzusetzen.

4. Eine der Bestimmungen des Abkommens ist eine Erhöhung der fast nicht existierenden humanitären Hilfe. Wir sind enttäuscht, aber kaum überrascht, dass dies Teil des Abkommens sein musste, als die Regierungen der Welt vor einem Jahr hätten fordern sollen, dass Israel die Einreise einer solchen Hilfe nicht mehr in Gaza verhindert. Die Verhinderung humanitärer Hilfe ist ein Kriegsverbrechen.

5. Wir sind auch besorgt über Berichte, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen radikalsten Kabinettsmitgliedern – darunter Finanzminister Bezalel Yoel Smotrich und Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir – versichert hat, dass er gegen das Abkommen verstoßen wird, sobald die Geiseln freigelassen werden, und dass der gesamte Zweck der Vereinbarung darin besteht, ihre Freilassung zu erreichen.

Ben-Gvir hat stolz erklärt, dass er frühere Vereinbarungen zur Freilassung der Geiseln verhindert hat, um die brutalen Bombenangriffe auf Palästina fortzusetzen. Netanjahu benötigt ihre Unterstützung, um an der Macht zu bleiben. Und aufgrund der Straflosigkeit für seine Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sehen wir bisher keine Bestimmung, die Israel für die Verletzung dieses Waffenstillstandsabkommens zur Rechenschaft ziehen würde.

6. Es gibt keine Bestimmung, die sicherstellen kann, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt werden, zur Rechenschaft gezogen werden. Im Einklang mit dem Völkerrecht sollte dies nicht in einem Waffenstillstandsabkommen erforderlich sein, aber aufgrund der eklatanten, schockierenden Verletzungen des Völkerrechts, die Israel mit – bisher – völliger Straflosigkeit begangen hat, sollte es eine der Bestimmungen des Abkommens sein.

7. Es gibt keine Vorkehrungen für die Ausübung des international garantierten Rückkehrrechts für die Palästinenser, die ihnen nach der brutalen ethnischen Säuberung aus Palästina zur Zeit der Gründung Israels versprochen wurden. Auch dies ist ein großer Fehler in der Vereinbarung.

Darüber hinaus sind die UN-Mitgliedsstaaten durch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) verpflichtet, die Unterstützung für Israels illegale Besetzung des besetzten palästinensischen Territoriums zu stoppen.

Dies bedeutet, dass alle Mitgliedsstaaten Waffenlieferungen nach Israel stoppen müssen, den Handel mit Israel beenden müssen, das Israels Militär unterstützt, den Handel mit der illegalen israelischen Siedlungsindustrie stoppen und ein sicheres Mittel zur Bereitstellung dringend benötigter humanitärer Hilfe sicherstellen muss. Nur die Bereitstellung humanitärer Hilfe ist in der aktuellen Vereinbarung enthalten.

Wenn dieses Abkommen das unaussprechliche Leid beendet, das die Menschen in Gaza und in geringerem Maße in geringerem Maße erlebt haben, die wir in den letzten fünfzehn Monaten erlebt haben, dann unterstützen wir es von ganzem Herzen. Aufgrund der oben genannten Bedenken können wir jedoch nicht den Optimismus teilen, den viele Staats- und Regierungschefs heute zu verkünden scheinen.

9. FÜR EINEN GERECHTEN FRIEDEN IN PALÄSTINA UND ISRAEL

https://gerechter-frieden.org/aufruf-15-02-25/

Mit diesem Aufruf werden am 15. Februar 2025 Kundgebungen in Berlin, Köln und Nürnberg stattfinden.

FÜR EINEN GERECHTEN FRIEDEN IN PALÄSTINA UND ISRAEL

Das Töten endlich beenden, Waffenexporte stoppen!

(...) Wir fordern von der aktuellen wie auch der zukünftigen Bundesregierung:

Stellen Sie sich endlich hinter geltendes internationales Recht und schützen Sie die leidende Zivilbevölkerung: Bestehen Sie ohne Wenn und Aber auf einem sofortigen und umfassenden Waffenstillstand und tragen Sie dazu bei, dass die Forderung des Internationalen Gerichtshofs nach Schutz und Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza endlich durchgesetzt wird.

Liefern Sie keine Rüstungsgüter an Israel, solange das Risiko besteht, dass sie völkerrechtswidrig eingesetzt werden.

Setzen Sie sich für die Freilassung aller in Palästina und Israel zu unrecht festgehaltenen Menschen ein.

Hören Sie die Forderungen der palästinensischen und israelischen Zivilgesellschaft, die sich für einen gerechten Frieden engagiert, und unterstützen Sie deren ohnehin herausfordernde Arbeit aktiv, anstatt sie zu behindern.

Unterstützen Sie die internationale Gerichtsbarkeit ohne Einschränkungen, setzen Sie ihre Entscheidungen vollständig um und tragen Sie dazu bei, die jahrzehntelange Straflosigkeit zu beenden.

Beachten Sie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli 2024 und die zugehörige Resolution der UN-Generalversammlung und drängen Sie auf ein unverzügliches Ende der illegalen Besatzung, des völkerrechtswidrigen Siedlungsbaus und der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem.

Erkennen Sie das Recht der Palästinenser:innen auf kollektive Selbstbestimmung vorbehaltlos an und treten Sie konsequent für dessen Verwirklichung ein.

Schützen und verteidigen Sie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland, anstatt sie zu untergraben.

10. Die Schwelle: "Friedenslogische Perspektiven in Zeiten des Krieges"

https://dieschwelle.de/themen/artikel/stiftung-die-schwelle-hrsg-friedenslogische-perspektiven-in-zeiten-des-krieges

"Friedenslogische Perspektiven in Zeiten des Krieges"

Der vorliegende Band dokumentiert die Veranstaltungsreihe „Friedenslogische Perspektiven und Traditionen in Zeiten des Krieges".

Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen mit unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten historische wie aktuelle Erfahrungen gewaltfreier Konflikttransformation und friedensethische Konzepte.

Aufrüstung, militärische Stärke und Krieg als akzeptierte „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" dominieren den Diskurs zu Fragen internationaler und nationaler Sicherheit. Friedenslogische Perspektiven sind als Wert und selbstverständlicher Teil einer anzustrebenden Diplomatie zwischenstaatlicher Beziehungen auf der Basis gemeinsamer Sicherheit weitgehend in den Hintergrund geraten.

Die Bremer Friedensstiftung die schwelle sucht als Gegenmodell zur zerstörerischen Dynamik des Denkens in Gewalt-, Freund/Feind- und Kriegskategorien nach ethischen Grundlagen und realistischen Konzepten einer sich an Frieden und Freiheit orientierenden Haltung und Politik.

Mit Beiträgen von:

Hanne-Margret Birckenbach: Wer Frieden will, mache Frieden! Gewaltfreiheit als Beitrag der Zivilgesellschaft zum Frieden

Jasper von Legat: Eine evangelische und theologische Perspektive

Andreas Hamburg: Eine evangelische und persönliche Perspektive

Olaf Müller: Pazifismus aus pragmatischer Sicht - Eine Friedensperspektive aus der Philosophie

Christine Schweitzer: Soziale Verteidigung

Franz Nadler: Kriegsdienstverweigerung und Desertion

Fernando Enns: Wie werden wir friedenstüchtig?

Eva Senghaas-Knobloch: Die Bedeutung des „subjektiven Faktors" im Konfliktfall

Das Kuratorium der Stiftung die schwelle: Gewaltfreiheit in Zeiten von Unfrieden und Krieg

Das Buch erscheint im Donat-Verlag, es umfasst 96 Seiten, Hardcover und kostet 12 €. Es ist ab März 2025 lieferbar und kann hier im Donat-Verlag bestellt werden.

Formular für postalische Bestellung hier:

ISBN 978-3-949116-27-8

11. Nomos: Warum ziviler Widerstand funktioniert - Die strategische Logik gewaltloser Konfliktbearbeitung

https://www.nomos-shop.de/de/p/warum-ziviler-widerstand-funktioniert-gr-978-3-7560-1817-8

Warum ziviler Widerstand funktioniert

Die strategische Logik gewaltloser Konfliktbearbeitung

Von Prof. Erica Chenoweth, Maria J. Stephan

Nomos, 1. Auflage 2024, 372 Seiten

Preisgekröntes Buch, nun erstmals in deutscher Übersetzung (Gewinner des Grawemeyer Award 2013, Gewinner des Woodrow Wilson Foundation Award 2012 der American Political Science Association, Buch des Jahres 2011 von The Guardian).

Kampagnen des gewaltlosen Widerstands waren zwischen 1900 und 2006 mehr als doppelt so erfolgreich wie gewaltsame Bewegungen.

Die Autorinnen kombinieren statistische Analysen mit über 300 Fallstudien aus aller Welt und zeigen detailliert die Faktoren auf, die solche Kampagnen erfolgreich machen – und manchmal auch scheitern lassen. Das Buch vergleicht systematisch gewalttätige und gewaltfreie Entwicklungen in verschiedenen politischen und geografischen Konfliktkontexten.

Es entlarvt den Mythos, dass Gewalt durch strukturelle und situationsbedingte Faktoren entsteht und notwendig sei, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Stattdessen stellen Chenoweth und Stephan fest, dass gewaltsame Aufstände nur selten aus strategischen Gründen gerechtfertigt werden können.

Und sie weisen nach, dass gewaltfreie Widerstandsbewegungen häufiger, schneller, mit weit weniger Opfern und geringeren Kosten zu stabileren und friedlicheren Demokratien führen. Ergebnisse, die auch und gerade heute höchst aktuell sind!

