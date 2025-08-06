Neue Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien

Liebe Friedensinteressierte,

nachfolgend sende ich Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien.

1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

2. Eurotopics: Was hat Witkoff beim Moskau-Besuch im Gepäck?

3. Die Zeit: Ukraine holt mit Amnestie über 29.000 Fahnenflüchtige zurück

4. FR: Omer Bartov: „Ein Land, das Völkermord begangen hat, trägt diesen Makel über Generationen hinweg"

5. Tagesspiegel: „Keine Politik der Vertreibung und Annexion": Wadephul warnt Israel vor internationaler Isolation

6. ARD: The Bibi Files – Die Akte Netanjahu

7. Berl.Z.: Sehenswert: ARD zeigt sehr kritische Doku über Benjamin Netanjahu

8. NDR: Korruption: Deutsche U-Boote für Israel

9. Der Spiegel: Brutaler Abnutzungskrieg im Gazastreifen - Die Palästinenser hungern, und Israel startet eine Propagandaoffensive

10. ZDF: Anti-Kriegs-Proteste in Israel: "Ist es Selbstverteidigung, Kinder zu töten?"

11. The Guardian: Israel-Gaza Krieg

Hunderte ehemalige israelische Sicherheitsbeamte fordern Trump auf, zur Beendigung des Krieges in Gaza beizutragen

12. WDR: Mehr als 160 weitere Prominente fordern Waffenstopp für Israel 13. Quantara: Hunger in Gaza – Made in Germany

13. Quantara: Hunger in Gaza – Made in Germany

14. Medicol: Riad Othman: Ab jetzt dagegen

15. Medico: Spenden-Aufruf: Stichwort: Nothilfe Gaza

——

1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/14-57-Russisches-Militaer-in-Belarus-eingetroffen-Vorbereitung-auf-gemeinsames-Manoever--article23143824.html

Ukraine-Krieg im Liveticker

06.08.205

(...)

13:59 Treffen zwischen Putin und Witkoff dauerte mehrere Stunden

Das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff ist einer Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge beendet. Es habe rund drei Stunden gedauert.

(...)

11:11 Bericht: Kreml erwägt Luft-Waffenstillstand

Der Kreml könnte einem Luft-Waffenstillstand in seinem Krieg gegen die Ukraine zustimmen, um US-Präsident Donald Trump davon abzuhalten, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagen Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Bloomberg. (...)

(...)

20:41 Bericht: Kreml erwägt Vorschlag für Luftwaffenstillstand - ohne den Krieg zu beenden Russland hat noch drei Tage Zeit, bis die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist vom 29. Juli abläuft, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Nun soll der Kreml erwägen, seine Langstreckenangriffe in der Ukraine als mögliches Zugeständnis an Trump auszusetzen, aber weiterhin an der Fortsetzung des Krieges festhalten wollen. (...)

---------

2. Eurotopics: Was hat Witkoff beim Moskau-Besuch im Gepäck?

https://www.eurotopics.net/de/343073/was-hat-witkoff-fuer-den-moskau-besuch-im-gepaeck

06. August 2025 Was hat Witkoff beim Moskau-Besuch im Gepäck? Kurz vor Ablauf eines Ultimatums der USA an Russland zur Beendigung des Ukraine-Krieges ist Trumps Sondergesandter Steve Witkoff am Mittwoch in Moskau gelandet. Das genaue Programm ist nicht bekannt, ein Treffen mit Putin wird nicht ausgeschlossen. Europäische Kommentatoren fragen sich, welche Ergebnisse der Besuch bringen könnte.

(...)

-------

3. Die Zeit: Ukraine holt mit Amnestie über 29.000 Fahnenflüchtige zurück

https://www.zeit.de/news/2025-08/05/ukraine-holt-mit-amnestie-ueber-29-000-fahnenfluechtige-zurueck

Krieg in der Ukraine Ukraine holt mit Amnestie über 29.000 Fahnenflüchtige zurück 5. August 2025, 17:10 Uhr Quelle: dpa

Über einen Straferlass hat die sich gegen Russlands Invasion verteidigende Ukraine Tausende Deserteure wieder zurück in ihre Streitkräfte gelockt.

"Dank des Gesetzes kehrten zwischen dem 29. November 2024 und August 2025 über 29.000 Kämpfer, die ihre Einheit eigenmächtig verlassen haben, in den Dienst zurück", sagte der Direktor des Staatlichen Ermittlungsbüros, Olexij Suchatschow, der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

Das Gesetz garantiert Soldaten, die sich erstmalig unerlaubt von der Truppe entfernt haben, bei ihrer freiwilligen Rückkehr Straffreiheit. (...)

——

4. FR: Omer Bartov: „Ein Land, das Völkermord begangen hat, trägt diesen Makel über Generationen hinweg"

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/gaza-krieg-genozid-forscher-omer-bartov-im-interview-93867077.html Omer Bartov: „Ein Land, das Völkermord begangen hat, trägt diesen Makel über Generationen hinweg"

Stand: 05.08.2025, 09:38 Uhr

Von: Michael Hesse

Der Genozid-Forscher Omer Bartov über das Vorgehen Israels gegen die palästinensische Bevölkerung, die Anerkennung Palästinas als Staat und Deutschlands Rolle.

Omer Bartov sitzt in seinem Arbeitszimmer während des Interviews. Hinter seinem Rücken sind Unmengen an Büchern erkennbar.

Professor Bartov, es gibt weltweit große Empörung über Israels Vorgehen im Gazastreifen. Kommt die Empörung zu spät?

Leider ja. So unvorstellbar die Zerstörung schon jetzt ist – es kann noch viel schlimmer werden. Zahlreiche humanitäre Helfer und internationale Expertinnen warnen vor einer Eskalation, die weit über das hinausgeht, was wir bisher gesehen haben. (...)

————

5. Tagesspiegel: „Keine Politik der Vertreibung und Annexion": Wadephul warnt Israel vor internationaler Isolation

https://www.tagesspiegel.de/internationales/keine-politik-der-vertreibung-und-annexion-wadephul-warnt-israel-vor-internationaler-isolation-14110040.html

„Keine Politik der Vertreibung und Annexion": Wadephul warnt Israel vor internationaler Isolation Außenminister Wadephul sieht die Kluft zwischen Israel und seinen Partnern immer größer werden. Grund ist die katastrophale humanitäre Lage in Gaza. In Jerusalem weist er deutlich auf das Risiko hin.

Stand: 31.07.2025, 21:38 Uhr

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat Israel zu einer Absage an einen Kurs der „Vertreibung" und „Annexion" im Gazastreifen aufgerufen. „Wir brauchen Klarheit auch von Israel, dass keine Politik der Vertreibung und keine Politik der aktiven Annexion betrieben wird", sagte Wadephul am Donnerstagabend vor Journalisten in Jerusalem.

„Die humanitäre Katastrophe in Gaza übersteigt jede Vorstellung", beschrieb Wadephul die Lage in dem Palästinensergebiet. (...)

——

6. ARD: The Bibi Files – Die Akte Netanjahu

https://www.ardmediathek.de/video/the-bibi-files-die-akte-netanjahu/the-bibi-files-die-akte-netanjahu/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM3NTcyOV9nYW56ZVNlbmR1bmc

The Bibi Files – Die Akte Netanjahu 10.09.2025 ∙ The Bibi Files – Die Akte Netanjahu ∙ NDR

Als erster amtierender Ministerpräsident Israels steht Benjamin Netanjahu vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption im Amt vor. "Die Akte Netanjahu" beleuchtet das Korruptionsverfahren gegen Israels Premierminister – mit bislang unveröffentlichten Verhörvideos der wichtigsten Belastungszeugen. (...)

——

7. Berl.Z.: Sehenswert: ARD zeigt sehr kritische Doku über Benjamin Netanjahu

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/ard-zeigt-die-bibi-files-netanjahu-und-der-kampf-um-die-macht-in-israel-li.2345958

Israel

Sehenswert: ARD zeigt sehr kritische Doku über Benjamin Netanjahu

Die ARD liefert einen bemerkenswerten Einblick in die Korruptionsaffären von Israels Premier und zeigt erstmals Ausschnitte aus den Vernehmungen.

Isabelle Birkhäuser

31.07.2025 02.08.2025, 20:04 Uhr

Die ARD hat am Mittwoch den Dokumentarfilm „The Bibi Files" (Die Akte Netanjahu) ausgestrahlt. Die Produktion von Alexis Bloom und Oscarpreisträger Alex Gibney wurde erstmals 2024 beim Toronto International Film Festival gezeigt – trotz Benjamin Netanjahus Versuch, die Veröffentlichung gerichtlich zu verhindern.

Das Gericht in Jerusalem wies seine Klage damals ab. Warum der israelische Premier die Veröffentlichung zu verhindern versuchte, wird beim Ansehen des Films schnell klar: Die Dokumentation ist ein schonungsloser Bericht, der nicht spekuliert, sondern Fakten recherchiert hat.

Obwohl der Film in der Vorauswahl für den Oscar nominiert wurde, fand sich kaum eine Streamingplattform, die ihn zeigen wollte. Dass sich die ARD dazu entschlossen hat, ihn ins Programm zu nehmen, ist bemerkenswert. (...)

——

8. NDR: Korruption: Deutsche U-Boote für Israel

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama/archiv/2025/korruption-deutsche-u-boote-fuer-israel,israel-uboote-korruption-100.html

Korruption: Deutsche U-Boote für Israel Stand: 11.07.2025 11:59 Uhr

Ein Gericht in Israel geht dem Verdacht nach, bei dem Geschäft sei Bestechungsgeld geflossen. Israel machte auch diplomatisch Druck, um deutsche Widerstände gegen den Deal zu brechen - und forderte offenbar die Entlassung eines Beraters von Ex-Kanzlerin Merkel.

von Stefan Buchen

(...)

In Kiel wird das sechste Thyssenkrupp-U-Boot für Israel gerade zu Ende gebaut. Die Erprobungen in der Kieler Förde haben begonnen. Bundesregierung und Bundestag gewähren einen Zuschuss für die U-Boote, die Israel bekommt. Es ist als Geste im Rahmen der Entschädigung für den Massenmord an den Juden durch die Deutschen während des Nationalsozialismus gedacht.

Beim sechsten U-Boot, für das der Vertrag 2012 unterschrieben wurde, vereinbarten beide Seiten einen deutschen Anteil von 30 Prozent. Das entsprach damals 135 Millionen Euro Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Das bedeutet allerdings, dass Israel den weitaus größeren Teil selbst bezahlt.

(...)

-------

Hier findet sich das Manuskript der Panorama-Sendung:

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama/archiv/2025/korruption-deutsche-u-boote-fuer-israel-manuskript,panoramamanuskript-108.html ——

9. Der Spiegel: Brutaler Abnutzungskrieg im Gazastreifen - Die Palästinenser hungern, und Israel startet eine Propagandaoffensive

https://www.spiegel.de/ausland/gaza-krieg-die-palaestinenser-hungern-und-israel-startet-eine-propagandaoffensive-a-8d5eb96a-0f80-4ef1-9f27-0a4cb5a60b8e Brutaler Abnutzungskrieg im Gazastreifen - Die Palästinenser hungern, und Israel startet eine Propagandaoffensive Israel zerstört das Hilfssystem der Uno, ersetzt es durch die militarisierte, unprofessionelle Organisation GHF – und beschuldigt dann die Vereinten Nationen, für den Hunger in Gaza verantwortlich zu sein. So funktioniert Desinformation.

Eine Analyse von Mathieu von Rohr

29.07.2025, 19.38 Uhr • aus DER SPIEGEL 32/2025

(...)

——

10. ZDF: Anti-Kriegs-Proteste in Israel: "Ist es Selbstverteidigung, Kinder zu töten?"

https://www.zdfheute.de/politik/ausland/israel-gaza-protest-demos-krieg-nahost-standing-together-100.html?at_medium=Social%20Media&at_campaign=ZDFheuteApp&at_specific=ZDFheute&at_content=iOS Anti-Kriegs-Proteste in Israel: "Ist es Selbstverteidigung, Kinder zu töten?"

von Ninve Ermagan

05.08.2025 | 19:43

Mit Bildern getöteter Kinder aus Gaza ziehen Aktivisten von "Standing Together" durch Israel,

um gegen den Krieg zu mobilisieren. Die Kritik am Vorgehen der Regierung wächst. (...)

———

11. The Guardian: Israel-Gaza Krieg

Hunderte ehemalige israelische Sicherheitsbeamte fordern Trump auf, zur Beendigung des Krieges in Gaza beizutragen

https://www.theguardian.com/world/2025/aug/04/hundreds-of-ex-israeli-security-officials-urge-trump-to-help-end-war-in-gaza

Israel-Gaza Krieg

Hunderte ehemalige israelische Sicherheitsbeamte fordern Trump auf, zur Beendigung des Krieges in Gaza beizutragen

In einem offenen Brief wird der US-Präsident aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, um den Konflikt zu beenden, während Netanjahu über eine Ausweitung der Offensive nachdenkt.

William Christou in Jerusalem

Mon 4 August 2025 16.39 CEST

Etwa 600 ehemalige israelische Sicherheitsbeamte, darunter ehemalige Leiter des Mossad und des Militärs, haben Donald Trump aufgefordert, Israel zu drängen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden, da der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Ausweitung des Konflikts in Betracht zieht. (...)

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

———

12. WDR: Mehr als 160 weitere Prominente fordern Waffenstopp für Israel

https://www1.wdr.de/kultur/kulturnachrichten/mehr-als-einhundertsechzig-weitere-prominente-fordern-waffenstopp-fuer-israel-100.html

Mehr als 160 weitere Prominente fordern Waffenstopp für Israel

Stand: 06.08.2025, 07:40 Uhr

Mehr als 160 weitere Prominente haben sich einer Forderung des Stopps deutscher Waffenlieferungen an Israel angeschlossen.

Die Sängerin Nina Chuba, der Musiker Clueso, Regisseur Fatih Akin und Schauspielerin Sandra Hüller stimmen mit über 200 Prominenten überein, die bereits in der vergangenen Woche den offenen Brief an Friedrich Merz unterzeichnet hatten.

Darin fordern sie Sanktionen gegen Israel. Die Verbrechen der Hamas seien zwar zu verurteilen – doch sie rechtfertigten keine kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung. Hintergrund ist unter anderem die Ankündigung der israelischen Regierung, den Gazastreifen vollständig zu besetzen.

——

13. Quantara: Hunger in Gaza – Made in Germany

https://qantara.de/artikel/deutsche-nahostpolitik-hunger-gaza-%E2%80%93-made-germany

Deutsche Nahostpolitik

28.07.2025 Hunger in Gaza – Made in Germany Verhungernde Kinder im Gazastreifen, wachsende Kritik in Deutschland – und ein politischer Hebel, der ungenutzt bleibt. Berlin darf dieser menschenunwürdigen Katastrophe nicht weiter untätig zusehen.

Kommentar von Jannis Hagmann

lötzlich sind sie da: die Bilder abgemagerter Kinder, mit leeren Blicken und eingefallenen Gesichtern. Endlich finden die Fotos aus dem Gazastreifen ihren Weg in die breite deutsche Öffentlichkeit – nicht nur auf Twitter, sondern in große Tageszeitungen und Nachrichtensendungen. (...)

-----

14. Medico International: Riad Othman: Ab jetzt dagegen

https://www.medico.de/blog/ab-jetzt-dagegen-20129

Der Leitartikel Ab jetzt dagegen

30.06.2025

Die Unterstützung für Israels Krieg in Gaza schwindet. Doch mehr Hilfe allein reicht nicht. Der Leitartikel des medico-Rundschreibens 2/2025

Von Riad Othman

Gaza wird ausgehungert. Das scheint mittlerweile endlich auch in größeren Teilen des Deutschen Bundestages, der Regierung sowie in den Medien zur Gewissheit zu werden.

Wer hätte wissen wollen, dass dies nicht erst seit dem 2. März 2025 der Fall war – dem Beginn einer erneuten vollständigen Abriegelung Gazas –, hätte sich nur die Zahlen der obersten israelischen Besatzungsbehörde COGAT in den 15 Monaten nach dem 7. Oktober 2023 ansehen müssen.

Bis Ende 2024 veröffentlichte sie regelmäßig mit großer Selbstsicherheit die Anzahl der Lastwagen, die sie in die größtenteils zerstörte Enklave ließ. Sie wollte damit beweisen, dass der Vorwurf des Kriegsverbrechens, der palästinensischen Bevölkerung dort überlebensnotwendige humanitäre Hilfe vorzuenthalten, haltlos sei.

Dabei zeigen ihre Zahlen vor allen Dingen eines: Die israelische Regierung hat selbst nach ihren eigenen Angaben im genannten Zeitraum ein knappes Viertel dessen an Hilfsgütern nach Gaza gelassen, was auch die Vereinten Nationen als das absolute Minimum definiert hatten. (...)

Viele Tausende Menschen haben bei medico in den vergangenen Wochen Zehntausende Postkarten und Poster bestellt, auf denen steht: „Eines Tages werden alle immer schon dagegen gewesen sein."

Das ist der Titel eines kürzlich erschienenen Buches des Schriftstellers Omar El Akkad. Für die kommenden Wochen sind Proteste in zahlreichen deutschen Städten angekündigt.

Es ist höchste Zeit, dass die 80 Prozent, die sich jüngst erst wieder in einer Umfrage des ZDF gegen den Krieg geäußert haben, auch Gesicht zeigen, auf die Straße gehen und sich in ihrem Umfeld für die Haltung einsetzen, dass alle Menschen auch wie solche behandelt werden.

—————

15. Medico: Spenden-Aufruf: Stichwort: Nothilfe Gaza

Spenden-Aufruf:

https://www.medico.de/kampagnen/nothilfe-gaza

IBAN: DE69 4306 0967 1018 8350 02

BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: Nothilfe Gaza

medico international e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und

von der Körperschaftssteuer unter der Steuernummer 014255 94151 befreit.