Neue Artikel zum Thema Militarisierung in Deutschland

1. Berliner Zeitung: „Nein, meine Söhne geb' ich nicht" von Reinhard Mey: SWR nominiert Lied nicht mehr für Hitparade

2. MSN/SZ: Manöver in Erding läuft schief: Polizei schießt auf Soldat: „Keiner wusste, was da los ist"

3. Die Welt: JOSCHKA FISCHER - Deutsche als „strukturelle Pazifisten" - diese Entscheidung müsse „revidiert" werden

4. ND: Deutschland im Kriegsrausch - Mithu Sanyal über den Unsinn der Militarisierung in Deutschland

5. SZ: Krieg und Frieden - Die Gewissensfrage

6. IMI: IMI-Kongress 2025: „Militärrepublik? Verweigern!"

„Nein, meine Söhne geb' ich nicht" von Reinhard Mey: SWR nominiert Lied nicht mehr für Hitparade

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/nein-meine-soehne-geb-ich-nicht-von-reinhard-mey-swr-nominiert-lied-nicht-mehr-fuer-hitparade-li.10002273

Zeitenwende „Nein, meine Söhne geb' ich nicht" von Reinhard Mey: SWR nominiert Lied nicht mehr für Hitparade

23.10.2025 , 17:58 Uhr

Das Anti-Kriegs-Lied von Reinhard Mey wurde nicht mehr für die SWR-1- Hitparade nominiert. In den sozialen Medien ist der Aufschrei groß. Was hat es damit auf sich?

23.10.2025 , 17:58 Uhr

Der SWR hat den Titel „Nein, meine Söhne geb' ich nicht" von Reinhard Mey in diesem Jahr nicht in die Vorschlagsliste seiner beliebten SWR-1-Hitparade aufgenommen. Das berichtete die Stuttgarter Zeitung.

Der Song, der in den vergangenen Jahren regelmäßig auf vorderen Plätzen landete – zuletzt auf Rang 13 –, musste diesmal von den Hörern selbst per Hand nachgetragen werden, wurde also nicht mehr in die Liste der Nominierten aufgenommen.

(...)

War die Entscheidung des SWR eine politische? Gegenüber der Stuttgarter Zeitung begründet eine SWR-Sprecherin die Entscheidung des Senders. Man nehme Titel aus der Liste der Nominierten, wenn man Manipulationsversuche feststelle - etwa durch Fanclubs oder „geballte Abstimmungen". Das sei auch bei anderen Liedern der Fall gewesen, so die SWR-Sprecherin in der Stuttgarter Zeitung, und ebenfalls bei dem Anti-Kriegs-Lied von Reinhard Mey. (...)

2. MSN/SZ: Manöver in Erding läuft schief: Polizei schießt auf Soldat: „Keiner wusste, was da los ist"

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/man%C3%B6ver-in-erding-l%C3%A4uft-schief-polizei-schie%C3%9Ft-auf-soldat-keiner-wusste-was-da-los-ist/ar-AA1P2VgL

Süddeutsche Zeitung Manöver in Erding läuft schief: Polizei schießt auf Soldat: „Keiner wusste, was da los ist" Artikel von Von Regina Bluhme, Linus Freymark und Johann Osel

23.10.2025

In Altenerding bei München fällt Anwohnern ein bewaffneter Mann auf. Was sie nicht wissen: Es ist ein Bundeswehrsoldat, der an der Großübung „Marshal Power" teilnimmt. Und offenbar weiß auch die Polizei nicht Bescheid – und schießt auf ihn.

Polizei schießt auf Soldat: „Keiner wusste, was da los ist"

Am Ende ist ein Soldat verletzt. Das bestätigten Polizei und Bundeswehr am späten Mittwochabend. Nach kurzer Behandlung kann der Mann den Angaben zufolge aber aus dem Krankenhaus entlassen werden. Doch auch, wenn der Vorfall für den Soldaten einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, dürften die Ereignisse, die sich am Mittwochabend in Erding bei München zugetragen haben, ein größeres Nachspiel haben. Denn der Soldat wurde von der Polizei angeschossen. Auch das wurde von den Behörden bestätigt. (...)

3. Die Welt: JOSCHKA FISCHER - Deutsche als „strukturelle Pazifisten" - diese Entscheidung müsse „revidiert" werden

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68f1f738ad34762cb4a738b2/joschka-fischer-deutsche-als-strukturelle-pazifisten-diese-entscheidung-muesse-revidiert-werden.html

JOSCHKA FISCHER

Deutsche als „strukturelle Pazifisten" - diese Entscheidung müsse „revidiert" werden

Von Kristian Frigelj Korrespondent

Stand: 22.10.2025

(...)

4. ND: Deutschland im Kriegsrausch - Mithu Sanyal über den Unsinn der Militarisierung in Deutschland

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193901.militarisierung-in-deutschland-deutschland-im-kriegsrausch.html

Ein „Mural" ist eine spezielle Wandmalerei

Kommentare

Militarisierung in Deutschland

Deutschland im Kriegsrausch Mithu Sanyal über den Unsinn der Militarisierung in Deutschland

Mithu Melanie Sanyal 09.09.2025, 14:54 Uhr Auf der Herzogstraße in Düsseldorf hängt ein Mural. Und während ich noch denke, wie schön, merke ich, dass das kein Wandgemälde ist, sondern eine Werbung für die Bundeswehr: »Wie weit bist du bereit, für unsere Demokratie zu gehen?« Wie weit ... what the fuck?

Auf Anhieb fällt mir nichts ein, was weniger demokratisch ist als Militär. Dort wird nicht darüber abgestimmt, gegen wen wir Krieg führen. Entschuldigung! Gegen wen wir uns verteidigen.

Bad, very bad, Donald Trump hat sein Verteidigungsministerium gerade in Kriegsministerium umbenannt – wir würden so etwas nie machen. Wahrscheinlich, weil ein »Deutsches Kriegsministerium« unangenehme Erinnerungen weckt. (...)

5. SZ: Krieg und Frieden - Die Gewissensfrage

https://www.sueddeutsche.de/politik/wehrdienst-kriegsdienstverweigerung-gewissensfrage-deutschland-li.3319259

Krieg und Frieden Die Gewissensfrage

21. Oktober 2025, 17:04 Uhr

Die Rückkehr der Wehrpflicht steht zur Debatte. Doch seit Russlands Überfall auf die Ukraine steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung.

Ein Reservist erklärt, warum er heute keinen Dienst an der Waffe leisten will.

Von Katharina Erschov, Berlin

Nichts ist so, wie es mal war, seitdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat. Auch in Deutschlandnicht. Seit Monaten ringen Politiker um eine Lösung, wie sie den Wehrdienst reformieren und für einen Personalaufwuchs bei der Bundeswehr sorgen könnten.

Die Wehrpflicht ist ausgesetzt, doch wie lange das so bleibt, kann vorerst keiner sagen. Vergangene Woche erst lagen Union und SPD sich wegen eines Kompromisses für eine Wehrpflicht per Losverfahren in den Haaren. Ein hochdynamisches Thema.

Für manche vielleicht zu dynamisch. So klingt es zumindest aus den Reihen der Friedensgesellschaften. „Diese Diskussionen und die Ungewissheit, was noch kommen kann, verunsichern viele Menschen", sagt Martin Tontsch. (...)

6. IMI: IMI-Kongress 2025: „Militärrepublik? Verweigern!"

https://www.imi-online.de/2025/09/26/imi-kongress-2025-militaerrepublik-verweigern/

IMI-Kongress 2025: „Militärrepublik? Verweigern!"

15./16. November 2025 in Tübingen (Mensa Uhlandstrasse, Uhlandstrasse 30)

von: 26. September 2025 „Mach was wirklich zählt!": Für keinen anderen Beruf wirbt die Bundesregierung so intensiv und offensiv, wie für das Soldatentum.

Mit der Grundgesetzänderung vom März haben die Kriegsvorbereitungen eine herausragende Stellung in der Verfassung der Bundesrepublik eingenommen – kein anderer Bereich wird unbegrenzt von der Schuldenbremse ausgenommen.

Während künftig fast die Hälfte des Bundeshaushaltes für die Aufrüstung ausgegeben werden soll, wird endgültig die Axt am Sozialstaat angelegt, der ebenso wie Umwelt- und Klimaschutz nicht mehr finanzierbar sei.

Auch im veröffentlichten Diskurs nimmt die Kriegstüchtigkeit eine zentrale Position ein – alles andere scheint ihr untergeordnet.

Wo Kritik geäußert wird, hört für viele offenbar auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf – Repression wird zum Mittel, mit dem der Kurs der Aufrüstung und ihre Begleiterscheinungen „verteidigt" werden.

Dem Umbau Deutschlands zur Militärrepublik muss aber begegnet werden: Wir wollen Wege ausloten, diesen Prozess aufzuhalten, uns der Aufrüstung und Rekrutierung für den Krieg zu verweigern.

Programm: https://www.imi-online.de/download/Kongressflyer2025.pdf