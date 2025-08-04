Orange Westen: Friedensfähig statt kriegstüchtig! Ein leuchtendes Zeichen – mitten im Alltag

Sie sind nicht zu übersehen – und das ist genau der Punkt:

Leuchtend orange Westen mit der klaren Botschaft:



D ie Westen mit dem Schriftzug „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ wurden erstmals am Rande des Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover sichtbar – getragen im Ökumenischen Friedenszentrum, einer parallelen Initiative zum offiziellen Programm des Kirchentags. Dort noch ohne QR-Code. Das Zentrum wurde von etwa 25 zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Organisationen – darunter der Internationale Versöhnungsbund – gemeinsam getragen

Denn: Frieden braucht Sichtbarkeit.

Und diese Weste ist mehr als ein Kleidungsstück –

sie ist ein Statement, ein Gesprächsanstoß, ein stiller Protest.



Hier gibt es alle Infos zur Aktion:

Orange Westen auf der Seite des Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie

Zeig Haltung – trag Frieden.