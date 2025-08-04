Petition: Menschen in Gaza retten – Genozid stoppen!

Ein Aufruf von Amnesty International – jetzt unterschreiben und teilen!
Der Gazastreifen erlebt eine nie dagewesene humanitäre Katastrophe. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden zehntausende Menschen getötet, über 90 % der Bevölkerung vertrieben, Krankenhäuser zerstört und humanitäre Hilfe systematisch blockiert. Seit dem Bruch der Waffenruhe am 18. März 2025 verschärft sich die Lage dramatisch: Hunger, gezielte Angriffe auf Zivilist*innen und eine drohende ethnische Säuberung machen das tägliche Überleben zur Hölle.
Immer mehr internationale Stimmen – darunter Amnesty International, UN-Organisationen und Völkerrechtler*innen – sprechen von einem Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza.
In einer Petition fordert die Amnesty-Gruppe Israel/Palästina Berlin von der Bundesregierung:
- die klare Verurteilung der schwerwiegenden Völkerrechtsverbrechen Israels,
- ein Ende der Waffenlieferungen,
- die Unterstützung internationaler Verfahren gegen Verantwortliche,
- und die uneingeschränkte humanitäre Versorgung der Bevölkerung in Gaza.
Diese Petition ist ein Appell an die Menschlichkeit – und an die Bundesregierung, ihre eigenen menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen endlich ernst zu nehmen.
Bitte unterzeichne jetzt und teile die Petition weiter – jede Stimme zählt!
Hier geht es zur Petition
https://www.amnesty.de/mitmachen/petition/israel-gaza-genozid-stoppen
Eine Initiative von Amnesty International – Sektion der Bundesrepublik Deutschland e. V., Gruppe Israel/Palästina Berlin.
Sonnenallee 221 C, 12059 Berlin · info@amnesty.de · www.amnesty.de