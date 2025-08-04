Petition: Menschen in Gaza retten – Genozid stoppen!

Ein Aufruf von Amnesty International – jetzt unterschreiben und teilen!

Der Gazastreifen erlebt eine nie dagewesene humanitäre Katastrophe. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden zehntausende Menschen getötet, über 90 % der Bevölkerung vertrieben, Krankenhäuser zerstört und humanitäre Hilfe systematisch blockiert. Seit dem Bruch der Waffenruhe am 18. März 2025 verschärft sich die Lage dramatisch: Hunger, gezielte Angriffe auf Zivilist*innen und eine drohende ethnische Säuberung machen das tägliche Überleben zur Hölle.

Immer mehr internationale Stimmen – darunter Amnesty International, UN-Organisationen und Völkerrechtler*innen – sprechen von einem Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza.

In einer Petition fordert die Amnesty-Gruppe Israel/Palästina Berlin von der Bundesregierung:

die klare Verurteilung der schwerwiegenden Völkerrechtsverbrechen Israels,

ein Ende der Waffenlieferungen,

die Unterstützung internationaler Verfahren gegen Verantwortliche,

und die uneingeschränkte humanitäre Versorgung der Bevölkerung in Gaza.

Diese Petition ist ein Appell an die Menschlichkeit – und an die Bundesregierung, ihre eigenen menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Verpflichtungen endlich ernst zu nehmen.

Bitte unterzeichne jetzt und teile die Petition weiter – jede Stimme zählt!

Hier geht es zur Petition

https://www.amnesty.de/mitmachen/petition/israel-gaza-genozid-stoppen