Solidaritätsfasten mit den Hungernden im Gaza

Unser Mitglied Matthias Engelke hat angesichts der Lage im Gaza-Streifen folgenden Aufruf verfasst:

Der Krieg im Nahen Osten hat schon seit langem Ausmaße, die nahezu alle menschlichen Züge vermissen lässt. Das Massaker am 7. Oktober 2023, die Geiselnahmen, die Zerstörung nahezu aller Bauten in Gaza und der dabei billigend in Kauf genommene Tod von inzwischen mehr als 50.000 Menschen, vor allem Kinder und Frauen, die Vertreibung von Millionen Palästinensern, die strafrechtlich folgenlose Beleidigung, Verletzung und Ermordung von Palästinenser im Westjordanland, der Angriffskrieg gegen den Iran, die Besetzung syrischen Bodens, der Krieg im Libanon - das alles übersteigt täglich das Fassungsvermögen des normalen Menschenverstandes.

Die gegenwärtig drohende Massenhungersnot im Gazastreifen erfordert die Solidarität aller Menschen guten Willens. Zugleich suche ich eine Antwort auf die Frage: Wie kann ich die Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk leben, ohne zugleich Menschenrechte und Völkerrecht zu verraten?

An jedem Freitag werde ich fasten, bis die Menschen in Gaza ausreichend mit Nahrung, Medizin und sauberem Wasser versorgt sind. Ich lade dazu ein, sich diesem Fasten anzuschließen und dies auf die jeweils eigene Art und Weise bekannt zu machen.

WER HEUTE GLAUBWÜRDIG GEGEN ANTISEMITISMUS KÄMPFEN WILL, MUSS FÜR PALÄSTINENSER SCHREIEN!

Mitfastende können sich bei mir, Pfr. Dr. Matthias-W. Engelke, distelwenk@gmail.com, melden. Teilen Sie bitte mit, ob Ihr Name in diesem Zusammenhang mit veröffentlicht werden kann.



*

The war in the Middle East has long been on a scale that lacks almost any human element.

The massacre on October 7, 2023, the hostage-taking, the destruction of almost all buildings in Gaza, and the resulting deaths of more than 50,000 people, primarily children and women, the displacement of millions of Palestinians, the insults, injuries, and murders of Palestinians in the West Bank without criminal consequences, the war of aggression against Iran, the occupation of Syrian soil, the war in Lebanon – all of this defies understanding and common sense on a daily basis.

The current threat of mass famine in the Gaza Strip requires the solidarity of all people of good will.

It leads me to seek an answer to the question: How can I show solidarity with Israel and the Jewish people without simultaneously betraying human rights and international law?

Every Friday, I will fast until the people of Gaza have sufficient food, medicine, and clean water.

I invite everyone to join this fast and spread the word in their own way.

WHOEVER WISHES TO FIGHT ANTISEMITISM WITH CREDIBILITY MUST SHOW THEIR SOLIDARITY WITH PALESTINIANS TODAY!

Matthias-W. Engelke

P.S.:

Those participating in the fast can contact Rev. Dr. Matthias-W. Engelke at distelwenk@gmail.com. Please let us know if your name can be published in this context.