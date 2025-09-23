Stellungnahme des MIR Italia zur Lage in Gaza

Der MIR Italia (Movimento Internazionale della Riconciliazione), die italienische Sektion des Internationalen Versöhnungsbundes, hat am 18. September 2025 eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Darin verurteilt der MIR entschieden das Massaker an Zivilistinnen und die Zerstörung von Gaza sowie die anhaltenden Angriffe auf Palästinenserinnen, auch im Westjordanland.

Der Präsident des MIR Italia, Ermete Ferraro, betont die Notwendigkeit gewaltfreier, dialogorientierter Lösungen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Zugleich fordert der MIR sowohl supranationale Interventionen als auch verstärkte zivile und gewaltfreie Aktionen von unten, um dem Leid der palästinensischen Bevölkerung entgegenzutreten.

In der Erklärung zeigt sich der MIR solidarisch mit der überwiegend gewaltfreien palästinensischen Zivilgesellschaft und ruft die italienische Regierung auf, sich klar vom Geschehen zu distanzieren und Kooperationen mit der israelischen Regierung – insbesondere im militärischen Bereich – zu beenden.

Vollständige Pressemitteilung: https://is.gd/DS5ret