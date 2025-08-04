Thüringer GFK‑Tage am 6.–7. September 2025 in Erfurt Einladung zur Weiterbildung in Gewaltfreier Kommunikation

Gerne machen wir auf eine besondere Veranstaltung aufmerksam, die von Partner*innen aus dem Netzwerk initiiert wird und für alle offen ist: die Thüringer GFK‑Tage 2025 im Bildungshaus St. Ursula in Erfurt.

6.–7. September 2025

Bildungshaus St. Ursula, Trommsdorffstraße 29, 99084 Erfurt

An diesem Wochenende dreht sich alles um die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg – eine Haltung und Methode, die Empathie, klare Sprache und ein friedliches Miteinander fördert.

Zielgruppe: Menschen mit und ohne Vorerfahrung, die sich für eine konstruktive, friedensfördernde Gesprächskultur interessieren – im Alltag, Beruf oder Ehrenamt.

In verschiedenen Workshops können die Teilnehmenden die Grundlagen der GFK kennenlernen, erste Übungen machen oder ihre Praxis vertiefen. Die Veranstaltung ist offen gestaltet und legt großen Wert auf eine einladende, unterstützende Atmosphäre.

Anmeldung und weitere Informationen:

www.gfk-erfurt.org

www.eveeno.com/gfk-erfurt

Als Versöhnungsbund freuen wir uns, auf diese Gelegenheit hinzuweisen, in der gewaltfreie Kommunikation nicht nur als Technik, sondern als gelebte Friedenspraxis im Mittelpunkt steht.