Vorbereitungstreffen Jahrestagung 2026, Duderstadt, 6. Sept. 2025

Dieses Jahr haben 19 Mitglieder sich am Samstag getroffen, um die bisher gesammelten Vorschläge aus der letzten Jahrestagung und aus den Vorstandsberatungen konkreter zu fassen und auch mögliche Referent*innen vorzuschlagen.
Begrüßung und Einleitung
mit einem Text zum Nachdenken:
Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seele des Menschen einzieht; wenn die Menschen ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen, und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt.
Und dass diese Mitte tatsächlich überall ist; sie ist in jedem von uns.
Dies ist der wirkliche Friede.
Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon.
Der zweite Friede ist der, welcher zwischen einzelnen geschlossen wird.
Und der dritte ist der zwischen Völkern.
Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, welcher innerhalb der Seele wohnt.
Gedicht vermutlich der Navajo Indianer
Titel der Jahrestagung
Erster Arbeitsschritt war, den Titel der Tagung konkreter zu fassen. Einen ersten Entwurf haben wir nach dem Sammeln der Arbeitsgruppen-Themen nochmal überprüft.
Sinngemäß soll der Titel lauten:
Menschenwürde und Rechtsstaat verteidigen – gewaltfreier Widerstand gegen menschenfeindliche Politik einüben und praktizieren
Die fett hervorgehobenen Worte sollen auf jeden Fall vorkommen. Vielleicht finden wir noch eine kürzere prägnante Überschrift wie z.B. Menschenwürde zuerst!
Weiter mögliche Bausteine für den Titel: … gegen faschistoide Tendenzen – … Widerstand für Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit … – für Überwindung menschenfeindlicher Haltung und Politik – autoritäre nationalistische Entwicklung (Radikalisierung) ...– autoritärer Nationalradikalismus
Sollen wir besser die Formulierung „für etwas“ verwenden, oder kann auch „gegen“ im Titel verwendet werden? Ein Stimmungsbild ergab 11 Zustimmungen, beides zu verwenden.
Arbeitsgruppen und Referent*innen
Wir haben über 30 mögliche Themen gesammelt, in Bereiche eingeteilt und dann Punkte verteilt. Themen mit den meisten Punkten, zum Teil schon mit Referent*innenvorschlägen:
Bereich Information
- Propaganda erkennen und widerstehen
- Abgrenzung der Friedensbewegung gegen Rechts (Unterwanderung) – Lucius Teichelbaum?
Bereich Workshop oder Vortrag
- autoritärer Nationalismus und wie damit widerständig-konstruktiv umzugehen ist – Jochen Neumann
- praktische Erfahrungen im Umgang mit menschenfeindlichen Radikalisierungen (z. B. Sachsen-Anhalt) – David Begrich, Magdeburg, miteinander e.V.
- Wanderungsbewegung
- Recht auf Asyl verteidigen und ausweiten
Widerstand
- Wie kann und muss gewaltfreier Widerstand aussehen?
- Was tun wir persönlich (Stadtteile, Versöhnungsbund)
- Aktionstraining ziviler Ungehorsam
- Migration und radikale Demokratie – politische Selbstorganisation migrantischer Jugendlicher – Helge Schwiertz
Themen für den Vorstand
Die folgenden Themen fallen nicht in die Kompetenz des Vorbereitungstreffens, sie wurden dem Vorstand zur weiteren Bearbeitung mitgegeben:
Anträge für die Mitgliederversammlung (bzw. deren Änderung, Anpassung u.s.w.) dauern durch das Konsensverfahren sehr lange, daher die Bitte:
Zeit während der Tagung ohne Parallelveranstaltungen einplanen, um bereits in den Austausch über die Antragsformulierung gehen zu können.
- Es ist jedes Jahr wieder Thema auf den Jahrestagungen: Der Umgang zwischen Menschen mit und ohne erlebter rassisitischer Diskriminierung → Wir brauchen Verständigung! Z.B. ein Plenum mit Moderator*in mit Erfahrung in diesem Kontext + GfK. In Vorbereitung einbinden: Annette Nauerth, Daniela Pastoors, Clemens Ronnefeldt
- (Haupt-)vorträge (und Kurse) für Duderstadt öffentlich machen und zu geeigneter Zeit anbieten. Evtl. Verteiler über Religionsgemeinschaften und sonstige relevanten Gruppen.
- Jugendrat kontaktieren, Thema mitteilen und nach einem Angebot von jungen Menschen für junge Menschen fragen
- Bei Referent*innenanfragen Diversität berücksichtigen, z.B. Frauen, PoCs. Beloved Community und Genderkommission anfragen
- Statt Demo in Duderstadt Marktplatz für Gespräche
- Für die Feier des Lebens brauchen wir noch Menschen, die sie vorbereiten. Im Newsletter werben?
Bilder
