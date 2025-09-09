Vorbereitungstreffen Jahrestagung 2026, Duderstadt, 6. Sept. 2025

Dieses Jahr haben 19 Mitglieder sich am Samstag getroffen, um die bisher gesammelten Vorschläge aus der letzten Jahrestagung und aus den Vorstandsberatungen konkreter zu fassen und auch mögliche Referent*innen vorzuschlagen.

Begrüßung und Einleitung

mit einem Text zum Nachdenken:

Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seele des Menschen einzieht; wenn die Menschen ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen, und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt. Und dass diese Mitte tatsächlich überall ist; sie ist in jedem von uns. Dies ist der wirkliche Friede. Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der, welcher zwischen einzelnen geschlossen wird. Und der dritte ist der zwischen Völkern. Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, welcher innerhalb der Seele wohnt. Gedicht vermutlich der Navajo Indianer

Titel der Jahrestagung

Erster Arbeitsschritt war, den Titel der Tagung konkreter zu fassen. Einen ersten Entwurf haben wir nach dem Sammeln der Arbeitsgruppen-Themen nochmal überprüft.

Sinngemäß soll der Titel lauten:

Menschenwürde und Rechtsstaat verteidigen – gewaltfreier Widerstand gegen menschenfeindliche Politik einüben und praktizieren

Die fett hervorgehobenen Worte sollen auf jeden Fall vorkommen. Vielleicht finden wir noch eine kürzere prägnante Überschrift wie z.B. Menschenwürde zuerst!

Weiter mögliche Bausteine für den Titel: … gegen faschistoide Tendenzen – … Widerstand für Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit … – für Überwindung menschenfeindlicher Haltung und Politik – autoritäre nationalistische Entwicklung (Radikalisierung) ...– autoritärer Nationalradikalismus

Sollen wir besser die Formulierung „für etwas“ verwenden, oder kann auch „gegen“ im Titel verwendet werden? Ein Stimmungsbild ergab 11 Zustimmungen, beides zu verwenden.

Arbeitsgruppen und Referent*innen

Wir haben über 30 mögliche Themen gesammelt, in Bereiche eingeteilt und dann Punkte verteilt. Themen mit den meisten Punkten, zum Teil schon mit Referent*innenvorschlägen:

Bereich Information

Propaganda erkennen und widerstehen



Abgrenzung der Friedensbewegung gegen Rechts (Unterwanderung) – Lucius Teichelbaum?

Bereich Workshop oder Vortrag

autoritärer Nationalismus und wie damit widerständig-konstruktiv umzugehen ist – Jochen Neumann



praktische Erfahrungen im Umgang mit menschenfeindlichen Radikalisierungen (z. B. Sachsen-Anhalt) – David Begrich, Magdeburg, miteinander e.V.



Wanderungsbewegung



Recht auf Asyl verteidigen und ausweiten

Widerstand

Wie kann und muss gewaltfreier Widerstand aussehen?



Was tun wir persönlich (Stadtteile, Versöhnungsbund)



Aktionstraining ziviler Ungehorsam



Migration und radikale Demokratie – politische Selbstorganisation migrantischer Jugendlicher – Helge Schwiertz

Themen für den Vorstand

Die folgenden Themen fallen nicht in die Kompetenz des Vorbereitungstreffens, sie wurden dem Vorstand zur weiteren Bearbeitung mitgegeben:

Anträge für die Mitgliederversammlung (bzw. deren Änderung, Anpassung u.s.w.) dauern durch das Konsensverfahren sehr lange, daher die Bitte: Zeit während der Tagung ohne Parallelveranstaltungen einplanen, um bereits in den Austausch über die Antragsformulierung gehen zu können.

Es ist jedes Jahr wieder Thema auf den Jahrestagungen: Der Umgang zwischen Menschen mit und ohne erlebter rassisitischer Diskriminierung → Wir brauchen Verständigung! Z.B. ein Plenum mit Moderator*in mit Erfahrung in diesem Kontext + GfK. In Vorbereitung einbinden: Annette Nauerth, Daniela Pastoors, Clemens Ronnefeldt



(Haupt-)vorträge (und Kurse) für Duderstadt öffentlich machen und zu geeigneter Zeit anbieten. Evtl. Verteiler über Religionsgemeinschaften und sonstige relevanten Gruppen.



Jugendrat kontaktieren, Thema mitteilen und nach einem Angebot von jungen Menschen für junge Menschen fragen



Bei Referent*innenanfragen Diversität berücksichtigen, z.B. Frauen, PoCs. Beloved Community und Genderkommission anfragen



Statt Demo in Duderstadt Marktplatz für Gespräche



Für die Feier des Lebens brauchen wir noch Menschen, die sie vorbereiten. Im Newsletter werben?

Bilder

liegen in der VB-Cloud