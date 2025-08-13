Vorstandssitzung 4.-6. Juli 2025, Mainz

Zu unserem ersten Treffen nach der Jahrestagung haben wir uns wieder in Mainz bei Beate Körsgen getroffen.

Wesentliche Themen waren die Jahrestagungen 2025 und 2026 – Rückblick und Ausblick – und welche Aufgaben sich daraus für Vorstand und Geschäftsstelle ergeben.

Rückblick auf die Jahrestagung 2025

Einiges aus den Rückmeldung auf den in Bad Schussenried aufgestellten Pinnwänden und einigen E-Mails haben wir für die Planung der nächsten Jahrestagung 2026 in Duderstadt vorgemerkt, z.B. am Anfang das Tagungshaus vorzustellen.

Auch einige Angebote zur Mitwirkung haben wir für die weitere Planung notiert.

Aufgrund vieler positiver Rückmeldungen u.a. zum freien Programm am Samstag Vormittag oder der unterschiedlichen Dauer der Arbeitsgruppen werden wir diese Struktur beibehalten.

Bei einigem, was als Mangel wahrgenommen wurde, sind wir auf die Angebote und Mitwirkung unserer Mitglieder angewiesen, z. B. bei dem Angebot an Morgenandachten.

Wollen wir 2028 wieder nach Bad Schussenried? Das Tagungshaus hat Vorteile – liegt im Süden Deutschland, ist erschwinglich und gut ausgestattet – aber es ist sehr groß und hat seinen Schwerpunkt in Sprachunterricht. Wir sind daher nicht allein im Haus und müssen uns bei einigem anpassen – Essensangebot und -zeiten, Nachtruhe. Durch die Größe braucht es auch einige Zeit, bis man sich orientieren kann.

Bis zum Ende des Jahres müssen wir entscheiden.

weitere Themen

Neben den Berichten aus der Geschäftsstelle und aus dem Friedensreferat ging es noch um ein Willkommensgeschenk für neue Mitglieder – wir entschieden uns für einen Gutschein aus dem VB-Shop.

Planung der Jahrestagung 2026

Aus den schon bei der Jahrestagung 2025 gesammelten Vorschlägen und weiteren Ideen entstand der Arbeitstitel:

Soziale Verteidigung – Bedrohung von innen und von außen

Es hört auf wenn WIR anfangen

Auf dem Vorbereitungstreffen der Jahrestagung am Sa., 6. Sep., 11:00 bis 16:00 im Anthroposophischen Zentrum in Kassel werden wir weiter Ideen und Anregungen sammeln.

Nachfolge im Friedensreferat

Wie schon auf der Mitgliederversammlung berichtet, wird Clemens Ronnefeldt zum 31.10.2026 in den Ruhestand treten.

Für diese Stelle gibt es nur relativ allgemeine Anforderungen: Muss Menschen jeden Alters ansprechen können, teamfähig sein, und natürlich dabei unsere Ziele vertreten. Wichtig ist außerdem, dass diese Stelle über Spenden und andere Honorare (z. B. für Vorträge) finanziert werden muss. Die Tätigkeiten müssen daher auch Menschen zum Spenden motivieren.

Beloved Community

Wie kann der Antrag der Mitgliederversammlung, in Abstimmung mit der Beloved Community Kommission Daten zu sammeln und Handlungsperspektiven für den VB bis zur nächsten JT vorzulegen, konkret umgesetzt werden?

Leider sind dem Vorstand nur wenige konkrete Fälle von Diskriminierung bekannt. Aus der letzten Jahrestagung wurden drei Fälle berichtet: Die Vorwürfe: „Du bist zu wenig erfahren, um hier mitzureden“ – „Du hast nicht die notwendige Ausbildung für dieses Thema – hast Du überhaupt eine Ausbildung?“, und die Forderung, Männer dürften nicht im Kreißsaal bei der Geburt ihres Kindes dabei sind.

Ohne solche konkreten Beispiele halten wir es für unmöglich, Handlungsperspektiven zu entwickeln.

Wir kennen sehr viele Arten von Diskriminierung: Altersdiskriminierung, Geschlechterdiskriminierung, Bildungsdiskriminierung, Stellungsdiskriminierung, Behinderungs-, körperbezogene Diskriminierung, Seximus, herablassend über den weiblichen Körper sprechen, Rassismus, Demographische Diskriminierung, Othering, weltanschauliche Diskriminierung, sprachliche Diskriminierung, sonstige Diskriminierung.

Wir wollen mit der Beloved Community Kommission Kontakt aufnehmen, um weitere konkrete Fälle kennenzulernen.

VB-Vernetzung Mailingliste

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/vb-vernetzung

Schon in der Corona-Zeit und aktuell im Austausch zu einem AfD-Verbot gab es Beiträge einiger Listenmitglieder, die nach Meinung vieler anderer nicht akzeptabel waren (alle Listenmitglieder sind VB-Mitglieder). Bei solchen Konflikten alle Wünsche an die Moderation zu befriedigen, ist eine undankbare Aufgabe. Nach Abwägen verschiedener Alternativen haben wir beschlossen, diese Liste zum 1. September 2025 abzuschalten. Wir haben inzwischen einen regelmäßigen Newsletter, und für einen Austausch gibt es heute viel besser geeignete Möglichkeiten. Um so etwas einzurichten hoffen wir auf initiative Mitglieder, die an so einem Austausch interessiert sind.

aktuelle Ergänzung: In geschäftsführenden Vorstand haben wir beschlossen, das Abschalten bis mindestens Ende September zu verschieben, aber ab 1. Sept. nicht mehr zu moderieren.

Verschiedenes

Wie bei jedem Treffen sammelt sich unter diesem Punkt viel Kleines, aber deswegen nicht Unwichtiges:

Wer nimmt welche Termine wahr (z.B. bei der AGDF), wie erreichen wir ein übersichtliche Struktur aller Daten in unserer Cloud, Vor- und Nachteile der Tandems im Vorstand, Hinweis auf die Ergebnisse einer Strategie-Arbeitsgruppe 2017-2020, …

Abschluss

Wir haben unsere Themen erfolgreich und konstruktiv abgearbeitet und freuen uns auf die nächsten Treffen Ende September 2025 und im Januar 2026.