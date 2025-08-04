Wechsel bei EBCO: Christian Renoux wird neuer Vertreter im Europarat

Im Rahmen der letzten Generalversammlung der EBCO (European Bureau for Conscientious Objection) in Italien wurde ein wichtiger Wechsel beschlossen: Nach vielen Jahren engagierter Arbeit beendet Friedhelm Schneider sein Mandat als Vertreter im Europarat.

Mit großer Freude darf EBCO-Präsident Daniele Taurino nun mitteilen, dass Christian Renoux die Nachfolge antritt.

Christian Renoux ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Orléans in Frankreich und engagiert sich als Vertreter der französischen IFOR-MIR im Europäischen Büro für Kriegsdienstverweigerung.

Sein tiefes Wissen über Menschenrechte, seine langjährige Erfahrung in internationalen Friedensnetzwerken und seine akademische Perspektive machen ihn zu einer idealen Stimme im Europarat – dort, wo zivile Rechte und friedensethische Prinzipien dringend gebraucht werden.

Die EBCO dankt Friedhelm Schneider herzlich für seine langjährige, verlässliche und kraftvolle Präsenz im Europarat. Sein Einsatz war geprägt von Klarheit, Integrität und einem unerschütterlichen Einsatz für die Rechte von Kriegsdienstverweigernden.

Mit Christian Renoux erhält EBCO nun einen ebenso kompetenten wie engagierten Nachfolger – wir gratulieren herzlich und wünschen ihm einen guten Start in dieser wichtigen Rolle.