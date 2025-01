Werkstatt-Tag "Frieden pflanzen-zu jeder Jahreszeit"

„Frieden pflanzen – zu jeder Jahreszeit“

Chancen und Notwendigkeiten gewaltfreier Friedensarbeit



Werkstatt-Tag der Versöhnungsbund-Regionalgruppe Magdeburg

am Samstag, den 1. März 2025 von 10 – 17 Uhr in Magdeburg,

Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2 (Endhaltestelle Strb. 9 Neustädter See).

Referent: Jochen Mangold von „gewaltfrei handeln“ aus St. Augustin.



Frieden pflanzen – das heißt immer wieder die Pflanzen in die vorhandene Erde einbringen, pflegen und stärken gegen Disteln und Sturm, mit Geduld, Mut und Ausdauer begleiten.

Ich möchte meine pazifistische Grundhaltung mit anderen teilen und dabei verschiedene Impulse von Gewaltfreiheit und Friedensarbeit in einer Zeit der Kriegsertüchtigung ins Gespräch bringen.

Vielleicht ergeben sich Impulse, wie wir Frieden an je unseren Orten pflanzen können – zu jeder Jahreszeit!