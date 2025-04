Widerstand mit Worten: Die spirituelle Résistance in Frankreich 1940-1944

Ein Übersetzungs- und Forschungsprojekt zur Theologie des Widerstands

„Ich kenne keine Juden, ich kenne nur Menschen.“ – Mit diesen Worten widerstand der französische Pfarrer André Trocmé den Justiz- und Polizeibehörden des Vichy-Regimes. Er und seine Frau Magda wurden zu Schlüsselfiguren der résistance spirituelle, eines gewaltfreien Widerstands gegen die nationalsozialistische Verfolgung.

Doch viele ihrer Texte sind in deutscher Sprache kaum zugänglich. Das will Gottfried Orth ändern. Inspiriert durch die Begeisterung des pfälzischen Pfarrers Max Krumbach für dieses oft vergessene Kapitel europäischer Geschichte, hat er sich vorgenommen, fünf zentrale Werke von Magda und André Trocmé ins Deutsche zu übersetzen und sie in der Reihe „edition pace“ des Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie zu veröffentlichen.

Warum jetzt?

Die Vergangenheit ist nie wirklich vergangen. Gerade angesichts des Erstarkens rechtsextremer Ideologien, zunehmenden Antisemitismus und der gesellschaftlichen Militarisierung ist es notwendig, die Stimmen derer zu hören, die sich einst mit Mut und moralischer Klarheit gegen Unrecht stellten.

Die französische résistance spirituelle war eine Bewegung, die nicht mit Waffen kämpfte, sondern mit ihrem Glauben, ihrer Menschlichkeit und ihrem unbedingten Einsatz für die Verfolgten. André Trocmé bezeichnete die Jagd auf Jüdische Menschen 1942 als eine Demütigung Europas und forderte die christliche Kirche auf, sich ihrer eigenen Verantwortung zu stellen. Seine Worte klingen heute aktueller denn je.

Die geplanten Übersetzungen

Das Projekt umfasst die Übersetzung und Herausgabe folgender Werke:

Magda Trocmé: "Souvenirs d’une jeunesse hors normes" & "Souvenirs d’une vie d’engagements" (bereits in Arbeit, Rechte gesichert)

(bereits in Arbeit, Rechte gesichert) André Trocmé: "Jésus-Christ et la révolution non violente" (1961)

(1961) André Trocmé: "Mémoires" (2020)

(2020) Gesammelte Aufsätze aus den "Cahiers de la Réconciliation"

Ein Einführungsband: "La résistance spirituelle et militaire" (Arbeitstitel)

Unterstützen Sie das Projekt

Bereits jetzt sind hohe Kosten für Rechteübertragungen entstanden. Der Versöhnungsbund ermöglicht es nun, dass Spenden für dieses Projekt steuerlich absetzbar sind.

Bankverbindung: Versöhnungsbund-Konto: DE40 4306 0967 0033 6655 00

BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck: "Projekt Magda und André Trocmé"

Kontakt: Anfragen zum Projekt richten Sie bitte an: g.orth@tu-bs.de

Jede Spende hilft dabei, die inspirierenden und bewegenden Stimmen der résistance spirituelle einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Lassen wir diese Geschichte nicht in Vergessenheit geraten.