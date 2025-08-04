Wilde Kirche/Frieden – ein neues Projekt wächst

Ab September 2025 beginnt in Köln und Dortmund etwas Neues: die Wilde Kirche/Frieden.

Ein Herzensprojekt, das mitten im Alltag Raum schaffen möchte – für Spiritualität, für Miteinander, für Friedensimpulse, die bewegen.

Entstanden ist die Idee im Umfeld des friedens­theologischen Sommer­seminars des Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie. Dahinter stehen engagierte Einzelpersonen, unterstützt von der Friedens-AG Greenpeace Köln – getragen von der Vision, dass Glauben lebendig, widerständig und weltoffen sein darf.

Wilde Kirche – das heißt:

Kirche draußen, im öffentlichen Raum

Friedensgebet, Austausch, Gemeinschaft – spontan & frei

Impulse, die verbinden – mit Gott, der Welt und den Menschen

Der Internationale Versöhnungsbund freut sich, diese Initiative als einer der Bündnispartner unterstützen zu dürfen. Denn wir glauben:

Friedensarbeit beginnt dort, wo Menschen sich zuhören – und gemeinsam Neues wagen.

Mehr Informationen folgen, sobald die ersten Termine stehen – wir halten Euch auf dem Laufenden!