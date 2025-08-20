Zentraler Gottesdienst der Ökumenischen FriedensDekade 2025 in Chemnitz

Der zentrale Gottesdienst der Ökumenischen FriedensDekade 2025 findet am Mittwoch, 12. November, um 18 Uhr in der Jakobikirche Chemnitz statt. In ihrem 45. Jahr steht die FriedensDekade unter dem Motto „Komm den Frieden wecken“ und lädt dazu ein, in einer von Krisen geprägten Zeit mutige Hoffnungszeichen zu setzen.

Vorbereitet wird der Gottesdienst von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) gemeinsam mit der Stadtökumene Chemnitz und der ACK in Sachsen.

Im Anschluss wird im Rahmen des Ökumenepreises der ACK 2025 der Jurypreis an das Projekt „BRÜCKENBAUER CHEMNITZ – Harmonie der Menschlichkeit“ verliehen. Damit wird besonderes interreligiöses Engagement gewürdigt, das den ökumenischen Gedanken stärkt und ein friedensstiftendes Miteinander fördert.