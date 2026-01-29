17. Fastenaktion bis zum Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland 2026 – 20 Tage

Matthias-W. Engelke:

Vieles von dem, was wir gegenwärtig erleben, erinnert mich an Shakespeares Drama "König Lear": Immer, wenn er glaubte, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann und es also logischerweise von nun an wieder bergauf ginge, war dieser Glaube und die damit verbundene Blindheit - und folglich massive Einschränkung seiner Handlungsmöglichkeiten! - die Voraussetzung dafür, dass es noch schlimmer kam.

Als Teile der weltweiten Friedensbewegung erheben wir, wo immer Geschwistermorde und Kriege stattfinden, die Stimme der Trauer, der Besinnung und des Neuanfangs - nicht zuletzt, seitdem durch die Existenz von Atomwaffen das gesamte menschliche Leben mitsamt der Mitwelt gefährdet ist. Wir können unendlich dankbar gegenüber allen sein - darunter nicht wenige Soldaten -, die durch ihre Geistesgegenwart und Mut verhindert haben, dass "Beinah-Unfälle" sich zu Katastrophen auswuchsen. Die Zerstörung des Internationalen Rechts zur Kontrolle von Atomwaffen, die wir gegenwärtig erleben, lässt Schlimmstes befürchten. Die Erhöhung der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China gleichfalls; der fortwährende Krieg zwischen Russland und Ukraine war für Tausende von Menschen bereits der Abgrund und ist es weiterhin, die Drohung mit Atombomben mit inbegriffen.

Viele aus der Friedensbewegung in Europa setzten und setzen Zeichen dafür, dass der einzige Schutz vor Atomwaffen darin besteht, sie vollständig abzuschaffen.

Der Initiativkreis gegen Atomwaffen / Regionalgruppe Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbundes lädt an jedem Freitag, der dem 9. eines Monats am nächsten liegt, zu einer Friedensandacht auf der Friedenswiese vor dem Atomwaffenlager Büchel ein und fordert den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag, AVV.

Zusammen mit Freundinnen und Freunden der Regionalgruppen Köln des Internationalen Versöhnungsbundes und pax Christi halten wir seit 2020 an jedem 9. eines Monats - dem Nagasaki-Gedenktag - eine Mahnwache/Schweigezeit in der Kölner Innenstadt (ab 17 Uhr, Schildergasse, vor der Antoniterkirche), mit der gleichen Forderung: Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Dies ist nicht die einzige Mahnwache an dem Tag in Deutschland. Auch in Dresden, Berlin und Burbach finden solche Aktionen statt.

Alle Termine

Dienstag, den 6. Januar 2026 – 1. Fastentag

Freitag, den 9. Januar 2026 – 2. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Freitag, den 6. Februar 2026 – 3. Fastentag

Montag, den 9. Februar 2026 – 4. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Freitag, den 6. März 2026 – 5. Fastentag

Montag, den 9. März 2026 – 6. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Karfreitag, den 3. April 2026 – 7. Fastentag

Donnerstag, den 9. April 2026 – 8. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Mittwoch, den 6. Mail 2026 – 9. Fastentag

Samstag, den 9. Mai 2026 – 10. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Samstag, den 6. Juni 2026 – 11. Fastentag

Dienstag, den 9. Juni 2026 – 12. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Montag, den 6. Juli 2026 – 13. Fastentag

Donnerstag, den 9. Juli 2026 – 14. Fastentag – 17.00-18.00 Uhr IVB/pX-Köln-Mahnwache / Schweigezeit in der Schildergasse, Köln

Dienstag, den 4. August 2026 – 15. Fastentag

Mittwoch, den 5. August 2026 – 16. Fastentag

Donnerstag, den 6. August 2026 – 17. Fastentag

8.15 Uhr Gedenkzeit anlässlich der Zerstörung Hiroshimas am Atomwaffenlager Büchel

i. A. : Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel in Zusammenarbeit mit den Quäkern Deutschland

Freitag, den 7. August 2026 – 18. Fastentag

Mahnwache am Atomwaffenlager Büchel

Samstag, den 8. August 2026 – 19. Fastentag

11.02 Uhr – 24.00 Uhr: 24-stündigen Dauergebets am Atomwaffenlager Büchel, 1. Teil

Sonntag, den 9. August 2026 – 20. Fastentag

0.00 Uhr - 11.00 Uhr: Dauergebet am Atomwaffenlager Büchel, 2. Teil

11.02 Uhr: Nagasaki-Gedenkzeit

im Anschluss: Fastenbrechen.