Auf ihren Schultern - Fundamente feministischer Friedensarbeit - Jubiläumsfeier 30 Jahre Frauennetzwerk für Frieden e. V.

Jubiläumsfeier 30 Jahre FNF: „Auf ihren Schultern - Fundamente feministischer Friedensarbeit“

Samstag, 21.11.2026, 14:00-21:00 Uhr

Frauenmuseum Bonn



Unter dem Titel „Auf ihren Schultern – Fundamente feministischer Friedensarbeit“ blickt das Netzwerk auf drei Jahrzehnte Engagement für Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit zurück. Gleichzeitig richtet die Veranstaltung den Blick nach vorn: Wie kann feministische Friedensarbeit auf aktuelle gesellschaftliche und politische Herausforderungen reagieren? Welche Erfahrungen tragen sie bis heute, und welche Aufgaben liegen vor ihnen?

Auf dem Programm stehen Beiträge zur Geschichte des Frauennetzwerks für Frieden und der Frauenfriedensbewegung in Deutschland, Einblicke in das Friedensengagement von Frauengruppen in Lateinamerika sowie Diskussionen über Perspektiven feministischer Friedensarbeit. Darüber hinaus bietet die Jubiläumsfeier Raum für Begegnung, Austausch und Vernetzung.

Veranstaltungsdaten

Wann: Samstag, 21. November 2026, 14:00 bis 21:00 Uhr

Wo: Frauenmuseum Bonn, Im Krausfeld 10, 53111 Bonn

Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei. Das Frauennetzwerk für Frieden freut sich über Anmeldungen, heißt aber auch spontane Gäste herzlich willkommen.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden sich hier: