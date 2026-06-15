Büchel 2026 und Vortragsreise mit Susan Crane

In Büchel in der Eifel, wo weiterhin US-Atomwaffen stationiert sind, findet vom 20. bis 26. Juli 2026 eine Aktionswoche für eine atomwaffenfreie Welt statt. Verschiedene Initiativen gestalten diese Tage mit Austausch, gemeinsamen Aktionen und gewaltfreiem Protest. Eine Teilnahme ist auch an einzelnen Tagen möglich, die Kosten werden solidarisch getragen (ca. 30 Euro pro Tag).

Im Vorfeld kommt die US-amerikanische Friedensaktivistin Susan Crane nach Deutschland.

Termine:

15. Juni bis 1. Juli 2026 – Rheinland-Pfalz und Umgebung

9. bis 18. Juli 2026 – Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Ihre Vorträge finden auf Englisch mit Übersetzung statt, Spenden für die entstehenden Kosten sind vorgesehen.



