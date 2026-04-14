Earth Day - Gemeinsam aktiv werden

Am 22. April ist Earth Day – ein weltweiter Aktionstag, der Menschen dazu ermutigt, sich aktiv für den Schutz unserer Erde einzusetzen.

Die Idee dahinter ist bewusst einfach: Der Earth Day ist keine zentral organisierte Großveranstaltung, sondern eine offene Plattform für Engagement vor Ort. Überall auf der Welt bringen Menschen ihre eigenen Ideen ein, machen sie sichtbar und setzen Impulse für einen achtsamen Umgang mit unserer Umwelt.

Auch in Deutschland beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Initiativen, Schulen, Gemeinden und Verbände. Die Aktionen sind so vielfältig wie die Menschen dahinter:

Ob Müllsammelaktionen, Baumpflanzungen, Gesprächsrunden oder kleine Projekte im eigenen Umfeld – alles, was Verantwortung sichtbar macht, ist Teil dieser Bewegung.

Der zentrale Gedanke: Veränderung beginnt im Kleinen. Und bei jedem Einzelnen.

Auch der Internationale Versöhnungsbund kann hier anknüpfen – mit dem, was ihn auszeichnet: Begegnung, Dialog und gemeinsames Handeln. Rund um den Earth Day bietet sich die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Vielleicht gemeinsam mit anderen vor Ort, in der Gemeinde oder im Freundeskreis.

Dabei gilt: Es braucht keine großen Projekte. Oft sind es die kleinen, ehrlichen Schritte, die etwas in Bewegung bringen.

Und noch etwas ist wichtig: Erzählt davon. Teilt eure Erfahrungen und Ideen – so entstehen Verbindungen, und aus einzelnen Aktionen wächst ein gemeinsamer Weg.

Weitere Informationen und Anregungen findet ihr hier.

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