Die Initiative „Eine halbe Stunde Stille“ lädt an drei Sonntagen zum gemeinsamen Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt ein:

16. August, 4. Oktober und 15. November 2026, jeweils von 16 bis 16.30 Uhr.

Für den ersten Termin sind bereits Treffen am Ostfriedhof Köln-Dellbrück, am Kölner Südfriedhof, am Denkmal „Engelsturz“ in Köln-Dellbrück, auf dem Hauptfriedhof Krefeld und an der Kleinen Galerie am Ostfriedhof Aachen vorgesehen.

Mancherorts gehen die Teilnehmenden vom Treffpunkt schweigend zu einer Gedenkstätte. Weitere Einzelpersonen und Gruppen können einen eigenen Ort wählen und diesen auf der Internetseite anmelden.